Сили ППО збили над Одещиною 20 "Шахедів"
Уночі проти 19 травня російська армія атакувала Одещину безпілотниками. Сили протиповітряної оборони Півдня знищили 20 "шахедів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Уночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Силами протиповітряної оборони Півдня знищено 20 "шахедів"", - написав він.
Внаслідок падіння уламків, у Одеському районі пошкоджено адміністративну будівлю. В Одесі уламки впали у подвір'я житлового кварталу. На щастя, без постраждалих.
Також ворог зранку запустив на Одещину розвідувальний дрон "Орлан-10", який знищили сили ППО.
Нагадаємо, в ніч на 19 травня Сили оборони знищили всі 37 російських ударних безпілотників типу Shahed-131/136.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Авария произошла на перегоне Красноярск Восточный - Сорокино Красноярской железной дороги. По данным «Базы», 5 вагонов и 3 цистерны сошли с путей, часть из них развернуло. Вагоны перекрыли две полосы движения и снесли линию электропередач. На место следуют два ремонтных поезда.
Причины аварии пока неизвестны. Из-за схода задержаны несколько поездов дальнего следования, в том числе Иркутск - Анапа, а также несколько пригородных поездов.