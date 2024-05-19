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Сили ППО збили над Одещиною 20 "Шахедів"

Над Одещиною знищили 20 шахедів

Уночі проти 19 травня російська армія атакувала Одещину безпілотниками. Сили протиповітряної оборони Півдня знищили 20 "шахедів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Уночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Силами протиповітряної оборони Півдня знищено 20 "шахедів"", - написав він.

Внаслідок падіння уламків, у Одеському районі пошкоджено адміністративну будівлю. В Одесі уламки впали у подвір'я житлового кварталу. На щастя, без постраждалих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон. ФОТО

Також ворог зранку запустив на Одещину розвідувальний дрон "Орлан-10", який знищили сили ППО.

Нагадаємо, в ніч на 19 травня Сили оборони знищили всі 37 російських ударних безпілотників типу Shahed-131/136.

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Одеська область (3186) ППО (3154) знищення (7161)


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В Красноярском крае 8 вагонов сошли с путей, снесли линию электропередач и испортили отпуск жителям Иркутска.



Авария произошла на перегоне Красноярск Восточный - Сорокино Красноярской железной дороги. По данным «Базы», 5 вагонов и 3 цистерны сошли с путей, часть из них развернуло. Вагоны перекрыли две полосы движения и снесли линию электропередач. На место следуют два ремонтных поезда.



Причины аварии пока неизвестны. Из-за схода задержаны несколько поездов дальнего следования, в том числе Иркутск - Анапа, а также несколько пригородных поездов.
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19.05.2024 11:27 Відповісти
Нехай здохнуть всі кацапи , які гадять нам своїм існуванням на цій землі 😡
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19.05.2024 11:43 Відповісти
 
 