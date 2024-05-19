Сили ППО збили над Одещиною 20 "Шахедів"

Уночі проти 19 травня російська армія атакувала Одещину безпілотниками. Сили протиповітряної оборони Півдня знищили 20 "шахедів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Уночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Силами протиповітряної оборони Півдня знищено 20 "шахедів"", - написав він.

Внаслідок падіння уламків, у Одеському районі пошкоджено адміністративну будівлю. В Одесі уламки впали у подвір'я житлового кварталу. На щастя, без постраждалих.

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Також ворог зранку запустив на Одещину розвідувальний дрон "Орлан-10", який знищили сили ППО.

Нагадаємо, в ніч на 19 травня Сили оборони знищили всі 37 російських ударних безпілотників типу Shahed-131/136.