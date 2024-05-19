Силы ПВО сбили над Одесской областью 20 "Шахедов"
В ночь на 19 мая российская армия атаковала Одесскую область беспилотниками. Силы противовоздушной обороны Юга уничтожили 20 "шахедов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.
"Ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами. Силами противовоздушной обороны Юга уничтожено 20 "шахедов"", - написал он.
В результате падения обломков, в Одесском районе повреждено административное здание. В Одессе обломки упали во двор жилого квартала. К счастью, без пострадавших.
Также враг утром запустил в Одесскую область разведывательный дрон "Орлан-10", который уничтожили силы ПВО.
Напомним, в ночь на 19 мая Силы обороны уничтожили все 37 российских ударных беспилотников типа Shahed-131/136.
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Авария произошла на перегоне Красноярск Восточный - Сорокино Красноярской железной дороги. По данным «Базы», 5 вагонов и 3 цистерны сошли с путей, часть из них развернуло. Вагоны перекрыли две полосы движения и снесли линию электропередач. На место следуют два ремонтных поезда.
Причины аварии пока неизвестны. Из-за схода задержаны несколько поездов дальнего следования, в том числе Иркутск - Анапа, а также несколько пригородных поездов.