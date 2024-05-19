Силы ПВО сбили над Одесской областью 20 "Шахедов"

В ночь на 19 мая российская армия атаковала Одесскую область беспилотниками. Силы противовоздушной обороны Юга уничтожили 20 "шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

"Ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами. Силами противовоздушной обороны Юга уничтожено 20 "шахедов"", - написал он.

В результате падения обломков, в Одесском районе повреждено административное здание. В Одессе обломки упали во двор жилого квартала. К счастью, без пострадавших.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон. ФОТО

Также враг утром запустил в Одесскую область разведывательный дрон "Орлан-10", который уничтожили силы ПВО.

Напомним, в ночь на 19 мая Силы обороны уничтожили все 37 российских ударных беспилотников типа Shahed-131/136.