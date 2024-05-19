Подразделения ПВО ночью уничтожили все 37 "шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 19 мая Силы обороны уничтожили все 37 российских ударных беспилотников типа Shahed-131/136.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что ночью 19 мая 2024 года оккупанты атаковали Украину 37 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136", которые запустили из районов Приморско-Ахтарска и Курска.



К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

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"Все 37 "шахедов" сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях", - заявили в ведомстве.