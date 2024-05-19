РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4754 посетителя онлайн
Новости Война
1 789 3

Подразделения ПВО ночью уничтожили все 37 "шахедов", - Воздушные силы

шахед,впав

В ночь на 19 мая Силы обороны уничтожили все 37 российских ударных беспилотников типа Shahed-131/136.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что ночью 19 мая 2024 года оккупанты атаковали Украину 37 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136", которые запустили из районов Приморско-Ахтарска и Курска.

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Также читайте: Над Криворожским районом украинские воины сбили ракету

"Все 37 "шахедов" сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях", - заявили в ведомстве.

Автор: 

беспилотник (3548) ПВО (2717) Воздушные силы (2266)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ППО!
показать весь комментарий
19.05.2024 08:59 Ответить
Які ж молодці!! Найкращі!
показать весь комментарий
19.05.2024 09:22 Ответить
Почала з'являтися зброя, відкрилося вікно можливостей. АТУ,їх!!!!
показать весь комментарий
19.05.2024 12:01 Ответить
 
 