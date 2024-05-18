Над Криворожским районом украинские воины сбили ракету
Украинские военные из ВК "Схід" сбили над Криворожским районом Днепропетровской области российскую ракету.
Об этом в телеграм-канале сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще одна воздушная цель уничтожена", - написал он
По данным ОВА, подразделение ВК "Схід" сбило ракету над Криворожским районом.
Также ранее Лысак сообщал, что днем 18 мая защитники неба приземлили "шахед".
"Вражескую "птичку" поймали в Каменском районе", - написал глава ОГА.
Напомним, сегодня, 18 мая, около 6:00 российские оккупанты снова нанесли удар по Одесской области баллистической ракетой
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Радіус дії радара - 350 км.