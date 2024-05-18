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Новости Война
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Над Криворожским районом украинские воины сбили ракету

ракети,збиття

Украинские военные из ВК "Схід" сбили над Криворожским районом Днепропетровской области российскую ракету.

Об этом в телеграм-канале сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна воздушная цель уничтожена", - написал он

По данным ОВА, подразделение ВК "Схід" сбило ракету над Криворожским районом.

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Также ранее Лысак сообщал, что днем 18 мая защитники неба приземлили "шахед".

"Вражескую "птичку" поймали в Каменском районе", - написал глава ОГА.

Напомним, сегодня, 18 мая, около 6:00 российские оккупанты снова нанесли удар по Одесской области баллистической ракетой

Автор: 

крылатые ракеты (878) ПВО (2717) уничтожение (6842)


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Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼👍🏼
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18.05.2024 17:00 Ответить
Є ще ракети в ракетницях.
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18.05.2024 17:09 Ответить
17 березня стало відомо, що Литва передає Україні 6 радарних систем AMBER-1800. З їхньою допомогою ЗСУ зможуть виявляти ворожі ракети у своєму повітряному просторі.
Радіус дії радара - 350 км.
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18.05.2024 17:32 Ответить
Цього добра багато не буде.
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18.05.2024 17:53 Ответить
 
 