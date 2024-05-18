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Утром враг атаковал Одесщину баллистикой

ракета,іскандер,балістика

В течение ночи силы ПВО в Одесской области уничтожили "шахед" и разведывательный "Орлан-10"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.

"Около 6.00 утра российские оккупанты снова нанесли удар по Одесской области баллистической ракетой (вероятно, "Искандер-М")", - говорится в сообщении.

В течение ночи 18 мая 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed-136/131" на Николаевщине и разведывательный БпЛА "Орлан-10" в Одесской области.

Также читайте: Оккупанты выпустили по Одесщине 3 баллистические и 3 управляемые авиационные ракеты, на южном направлении уничтожены 8 вражеских воздушных целей, - ВК "Південь". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Николаевская область (2111) Одесская область (3547) ПВО (2717) баллистические ракеты (367) Силы обороны юга (297)


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Топ комментарии
+2
Це своєрідний жаргон. Простіше та швидше написати "балістика", ніж "балістична ракета". Всі одразу зрозуміють.
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18.05.2024 12:28
+2
Забористая дурь у тебя видать
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18.05.2024 17:08
+1

Зранку ворог атакував Одещину балістикою


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18.05.2024 12:04
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Зранку ворог атакував Одещину балістикою


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18.05.2024 12:04 Ответить
Це своєрідний жаргон. Простіше та швидше написати "балістика", ніж "балістична ракета". Всі одразу зрозуміють.
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18.05.2024 12:28 Ответить
Так, всі вже звикли і ніхто не вважає це підміною понять.
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18.05.2024 12:52 Ответить
Цьому ДУРНЮ аби якийсь дурноватий малюнок сюди вліпити, або безпідставно повумнічать. А то ви не знаєте
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18.05.2024 13:18 Ответить
Не звертав уваги.
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18.05.2024 13:25 Ответить
Я живу...

На Одещині..

Я бачу-
Удари ращи знівеченні-

Нікли - поверженні...

До рівня параші...

На чортів вдіта одежа...

Рило побрите...

Купуй!
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18.05.2024 12:09 Ответить
Что за поток сознания ?
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18.05.2024 14:07 Ответить
Чуєш?

Це магія...

В суї..

Я рептило---

Андроїд...

Я.. всую...
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18.05.2024 16:05 Ответить
Забористая дурь у тебя видать
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18.05.2024 17:08 Ответить
А що ти хотів?

Я люблю собак-

І не топлю котів...
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18.05.2024 17:50 Ответить
вчера был на даче на шашлыках... так дважды ипануло, что если-были все были трезвыми, то сегодня была-бы большая стирка
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18.05.2024 13:53 Ответить
 
 