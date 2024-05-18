Утром враг атаковал Одесщину баллистикой

В течение ночи силы ПВО в Одесской области уничтожили "шахед" и разведывательный "Орлан-10"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.

"Около 6.00 утра российские оккупанты снова нанесли удар по Одесской области баллистической ракетой (вероятно, "Искандер-М")", - говорится в сообщении.

В течение ночи 18 мая 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed-136/131" на Николаевщине и разведывательный БпЛА "Орлан-10" в Одесской области.

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