Зранку ворог атакував Одещину балістикою

Протягом ночі сили ППО на Одещини знищили "шахед" та розвідувальний "Орлан-10"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони Півдня.

"Близько 6.00 ранку російські окупанти знову завдали удару по Одещині балістичною ракетою (ймовірно, "Іскандер-М")", - йдеться в повідомленні.

Протягом ночі 18 травня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено ударний БпЛА типу "Shahed-136/131" на Миколаївщині та розвідувальний БпЛА "Орлан-10" на Одещині.

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