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Новини
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Зранку ворог атакував Одещину балістикою

ракета,іскандер,балістика

Протягом ночі сили ППО на Одещини знищили "шахед" та розвідувальний "Орлан-10"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони Півдня.

"Близько 6.00 ранку російські окупанти знову завдали удару по Одещині балістичною ракетою (ймовірно, "Іскандер-М")", - йдеться в повідомленні.

Протягом ночі 18 травня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено ударний БпЛА типу "Shahed-136/131" на Миколаївщині та розвідувальний БпЛА "Орлан-10" на Одещині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти випустили по Одещині 3 балістичні та 3 керовані авіаційні ракети, на південному напрямку знищено 8 ворожих повітряних цілей, - ПК "Південь". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Миколаївська область (2260) Одеська область (3186) ППО (3153) балістичні ракети (398) Сили оборони півдня (322)


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Топ коментарі
+2
Це своєрідний жаргон. Простіше та швидше написати "балістика", ніж "балістична ракета". Всі одразу зрозуміють.
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18.05.2024 12:28
+2
Забористая дурь у тебя видать
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18.05.2024 17:08
+1

Зранку ворог атакував Одещину балістикою


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18.05.2024 12:04
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Зранку ворог атакував Одещину балістикою


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18.05.2024 12:04 Відповісти
Це своєрідний жаргон. Простіше та швидше написати "балістика", ніж "балістична ракета". Всі одразу зрозуміють.
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18.05.2024 12:28 Відповісти
Так, всі вже звикли і ніхто не вважає це підміною понять.
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18.05.2024 12:52 Відповісти
Цьому ДУРНЮ аби якийсь дурноватий малюнок сюди вліпити, або безпідставно повумнічать. А то ви не знаєте
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18.05.2024 13:18 Відповісти
Не звертав уваги.
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18.05.2024 13:25 Відповісти
Я живу...

На Одещині..

Я бачу-
Удари ращи знівеченні-

Нікли - поверженні...

До рівня параші...

На чортів вдіта одежа...

Рило побрите...

Купуй!
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18.05.2024 12:09 Відповісти
Что за поток сознания ?
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18.05.2024 14:07 Відповісти
Чуєш?

Це магія...

В суї..

Я рептило---

Андроїд...

Я.. всую...
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18.05.2024 16:05 Відповісти
Забористая дурь у тебя видать
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18.05.2024 17:08 Відповісти
А що ти хотів?

Я люблю собак-

І не топлю котів...
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18.05.2024 17:50 Відповісти
вчера был на даче на шашлыках... так дважды ипануло, что если-были все были трезвыми, то сегодня была-бы большая стирка
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18.05.2024 13:53 Відповісти
 
 