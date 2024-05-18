Зранку ворог атакував Одещину балістикою
Протягом ночі сили ППО на Одещини знищили "шахед" та розвідувальний "Орлан-10"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони Півдня.
"Близько 6.00 ранку російські окупанти знову завдали удару по Одещині балістичною ракетою (ймовірно, "Іскандер-М")", - йдеться в повідомленні.
Протягом ночі 18 травня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено ударний БпЛА типу "Shahed-136/131" на Миколаївщині та розвідувальний БпЛА "Орлан-10" на Одещині.
Топ коментарі
+2 Деніс Войцеховський
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+1 Алекс Скела
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Зранку ворог атакував Одещину балістикою
На Одещині..
Я бачу-
Удари ращи знівеченні-
Нікли - поверженні...
До рівня параші...
На чортів вдіта одежа...
Рило побрите...
Купуй!
Це магія...
В суї..
Я рептило---
Андроїд...
Я.. всую...
Я люблю собак-
І не топлю котів...