Окупанти випустили по Одещині 3 балістичні та 3 керовані авіаційні ракети, на південному напрямку знищено 8 ворожих повітряних цілей, - ПК "Південь". ІНФОГРАФІКА

Протягом 17 травня російські окупанти атакували Одещину трьома балістичними ракетами та трьома керованими авіаційними. Загалом на південному напрямку ППО знищила 8 повітряних цілей.

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Яка повідомляється, для сьогоднішньої атаки на Одещину росіяни застосували 3 балістичні ракети, імовірно "Іскандер-М", та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Крім того, окупанти активно застосовували розвідувальні дрони на всьому південному напрямку.

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Загалом протиповітряною обороною на південному напрямку знищено:

3 керовані авіаційні ракети Х-59 на Одещині;

2 розвідувальні БпЛА "ZALA", ударний "Ланцет" та 1 БпЛА невстановленого типу на Херсонщині;

1 БпЛА невстановленого типу на Кіровоградщині.

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Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, російські війська атакували ракетами Одеський район, унаслідок чого одна людина загинула, ще вісім зазнали поранень.