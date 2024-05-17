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Окупанти випустили по Одещині 3 балістичні та 3 керовані авіаційні ракети, на південному напрямку знищено 8 ворожих повітряних цілей, - ПК "Південь". ІНФОГРАФІКА

Протягом 17 травня російські окупанти атакували Одещину трьома балістичними ракетами та трьома керованими авіаційними. Загалом на південному напрямку ППО знищила 8 повітряних цілей.

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Яка повідомляється, для сьогоднішньої атаки на Одещину росіяни застосували 3 балістичні ракети, імовірно "Іскандер-М", та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Крім того, окупанти активно застосовували розвідувальні дрони на всьому південному напрямку.

Читайте: Війська РФ обрали тактику ударів балістикою з окупованого Криму через особливості цього озброєння, - ОК "Південь"

Знищено 8 повітряних цілей

Загалом протиповітряною обороною на південному напрямку знищено:

  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59 на Одещині;
  • 2 розвідувальні БпЛА "ZALA", ударний "Ланцет" та 1 БпЛА невстановленого типу на Херсонщині;
  • 1 БпЛА невстановленого типу на Кіровоградщині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула і вісім зазнали поранень унаслідок ракетної атаки РФ на Одеський район. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, російські війська атакували ракетами Одеський район, унаслідок чого одна людина загинула, ще вісім зазнали поранень.

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Одеська область (3186) знищення (7149) балістичні ракети (397)


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Балістику не збили. Отже патріотів та самп-ті там немає...
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17.05.2024 23:35 Відповісти
 
 