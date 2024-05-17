Окупанти випустили по Одещині 3 балістичні та 3 керовані авіаційні ракети, на південному напрямку знищено 8 ворожих повітряних цілей, - ПК "Південь". ІНФОГРАФІКА
Протягом 17 травня російські окупанти атакували Одещину трьома балістичними ракетами та трьома керованими авіаційними. Загалом на південному напрямку ППО знищила 8 повітряних цілей.
Про це повідомили в Повітряному командуванні "Південь", передає Цензор.НЕТ.
Яка повідомляється, для сьогоднішньої атаки на Одещину росіяни застосували 3 балістичні ракети, імовірно "Іскандер-М", та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Крім того, окупанти активно застосовували розвідувальні дрони на всьому південному напрямку.
Загалом протиповітряною обороною на південному напрямку знищено:
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59 на Одещині;
- 2 розвідувальні БпЛА "ZALA", ударний "Ланцет" та 1 БпЛА невстановленого типу на Херсонщині;
- 1 БпЛА невстановленого типу на Кіровоградщині.
Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, російські війська атакували ракетами Одеський район, унаслідок чого одна людина загинула, ще вісім зазнали поранень.
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Randall Flag #387882
показати весь коментар17.05.2024 23:35 Відповісти Мені подобається 1
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