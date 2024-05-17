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Оккупанты выпустили по Одесщине 3 баллистические и 3 управляемые авиационные ракеты, на южном направлении уничтожены 8 вражеских воздушных целей, - ВК "Південь". ИНФОГРАФИКА

В течение 17 мая российские оккупанты атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами и тремя управляемыми авиационными. Всего на южном направлении ПВО уничтожила 8 воздушных целей.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, для сегодняшней атаки на Одесскую область россияне применили 3 баллистические ракеты, предположительно "Искандер-М", и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Кроме того, оккупанты активно применяли разведывательные дроны на всем южном направлении.

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Знищено 8 повітряних цілей

В общем противовоздушной обороной на южном направлении уничтожено:

  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области;
  • 2 разведывательных БпЛА "ZALA", ударный "Ланцет" и 1 БпЛА неустановленного типа на Херсонщине;
  • 1 БпЛА неустановленного типа на Кировоградщине.

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Напомним, сегодня, 17 мая, российские войска атаковали ракетами Одесский район, в результате чего один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Автор: 

Одесская область (3547) уничтожение (6837) баллистические ракеты (367)


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Балістику не збили. Отже патріотів та самп-ті там немає...
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17.05.2024 23:35 Ответить
 
 