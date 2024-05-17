Один человек погиб и восемь получили ранения вследствие ракетной атаки РФ на Одесский район. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 17 мая, российские войска атаковали ракетами Одесский район, есть погибший и раненые.
Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в результате сегодняшней российской атаки по Одесскому району есть один погибший человек", - сообщил он.
Количество раненых составляет восемь человек. В частности, пятеро из них в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, остальным помощь была оказана на месте.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Одесской области, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, возникли пожары.
Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки, собирают доказательства военного преступления РФ, опрашивают граждан, оказывают им необходимую помощь, обеспечивают правопорядок.
Напомним, сегодня, 17 мая, россияне атаковали ракетами Одессу, позже в городе снова прогремел взрыв.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль