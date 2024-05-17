Один человек погиб и восемь получили ранения вследствие ракетной атаки РФ на Одесский район. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 17 мая, российские войска атаковали ракетами Одесский район, есть погибший и раненые.

Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате сегодняшней российской атаки по Одесскому району есть один погибший человек", - сообщил он.

Количество раненых составляет восемь человек. В частности, пятеро из них в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, остальным помощь была оказана на месте.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Одесской области, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, возникли пожары.

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Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки, собирают доказательства военного преступления РФ, опрашивают граждан, оказывают им необходимую помощь, обеспечивают правопорядок.





Напомним, сегодня, 17 мая, россияне атаковали ракетами Одессу, позже в городе снова прогремел взрыв.