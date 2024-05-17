В Одессе раздался взрыв, - мэр Труханов

В Одессе второй раз за день, 17 мая, прогремел взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", - говорится в сообщении Труханова.

Отмечается, что взрыв в городе прогремел в 18:28.

Добавим, что в пятницу днем, 17 мая, российские захватчики атаковали Одессу ракетами, в результате чего пострадали 3 человека.

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