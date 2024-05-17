В Одессе раздался взрыв, - мэр Труханов
В Одессе второй раз за день, 17 мая, прогремел взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил в Telegram мэр города Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", - говорится в сообщении Труханова.
Отмечается, что взрыв в городе прогремел в 18:28.
Добавим, что в пятницу днем, 17 мая, российские захватчики атаковали Одессу ракетами, в результате чего пострадали 3 человека.
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Тимофій Тимофеєв
показать весь комментарий17.05.2024 20:28 Ответить Мне нравится 0
Владимир Бугов #511196
показать весь комментарий17.05.2024 20:59 Ответить Мне нравится 1
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