В Одесі пролунав вибух

В Одесі вдруге за день, 17 травня, пролунав вибух. У місті була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив у Telegram мер міста Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях", - йдеться у дописі Труханова.

Зазначається, що вибух у місті пролунав о 18:28.

Додамо, що у п'ятницю вдень, 17 травня, російські загарбники атакували Одесу ракетами, внаслідок чого постраждали 3 особи.

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