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В Одесі пролунав вибух

В Одесі пролунав вибух

В Одесі вдруге за день, 17 травня, пролунав вибух. У місті була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив у Telegram мер міста Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях", - йдеться у дописі Труханова.

Зазначається, що вибух у місті пролунав о 18:28.

Додамо, що у п'ятницю вдень, 17 травня, російські загарбники атакували Одесу ракетами, внаслідок чого постраждали 3 особи.

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Автор: 

обстріл (28263) Одеса (5437)


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Труханова паспорт рф, он что керректировщик ?
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17.05.2024 20:28 Відповісти
Корректирует по местам где есть излишки и недоимки его ждет урок кивалова он тоже телегой пользовался. Чиновник любого уровня не должен пользоваться Telegram рекомендация СБУ.
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17.05.2024 20:59 Відповісти
 
 