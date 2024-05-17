В Одесі пролунав вибух
В Одесі вдруге за день, 17 травня, пролунав вибух. У місті була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомив у Telegram мер міста Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.
"У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях", - йдеться у дописі Труханова.
Зазначається, що вибух у місті пролунав о 18:28.
Додамо, що у п'ятницю вдень, 17 травня, російські загарбники атакували Одесу ракетами, внаслідок чого постраждали 3 особи.
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Тимофій Тимофеєв
показати весь коментар17.05.2024 20:28 Відповісти Мені подобається 0
Владимир Бугов #511196
показати весь коментар17.05.2024 20:59 Відповісти Мені подобається 1
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