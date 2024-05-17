Окупанти запустили ракети в бік Одеси

Під вечір 17 травня 2024 року війська РФ намагаються завдати ракетного удару по Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Наразі повідомлялося про рух двох ракет у напрямку міста.

"Жителі Одеси та Одеського району, знову всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо", - зазначає голова ОВА Олег Кіпер.

"+ ще одна ракета на Одещину!", - інформують о 16.47 Повітряні сили.