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Новости Война
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Оккупанты запустили ракеты в сторону Одессы

Ворог запустив ракети на Одесу

Под вечер 17 мая 2024 года войска РФ пытаются нанести ракетный удар по Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

На данное время сообщалось о движении двух ракет в направлении города.

"Жители Одессы и Одесского района, снова всех прошу быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Это важно", - отмечает председатель ОГА Олег Кипер.

"+ еще одна ракета в Одесскую область!", - информировали в 16.47 Воздушные силы.

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Одесса (7868) ракеты (3556) Воздушные силы (2257)


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