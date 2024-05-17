Оккупанты запустили ракеты в сторону Одессы
Под вечер 17 мая 2024 года войска РФ пытаются нанести ракетный удар по Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
На данное время сообщалось о движении двух ракет в направлении города.
"Жители Одессы и Одесского района, снова всех прошу быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Это важно", - отмечает председатель ОГА Олег Кипер.
"+ еще одна ракета в Одесскую область!", - информировали в 16.47 Воздушные силы.
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