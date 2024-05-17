В Одесі постраждали 3 особи внаслідок ракетної атаки РФ
Російські окупанти атакували Одесу ракетами, внаслідок чого постраждали 3 особи.
Про це повідомив мер Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Вони доставлені в одну із міських лікарень, їм надається уся необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
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