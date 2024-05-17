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Рашисти вдарили КАБами по Куп’янську-Вузловому, постраждала жінка. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару КАБами по Куп’янську-Вузловому на Харківщині, внаслідок чого постраждала жінка.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 12:00 російські війська завдали удару авіаційними бомбами КАБ-250 по селищу Куп’янськ-Вузловий.

Зафіксовано три влучання. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, постраждала 74-річна жінка. 

Також зазнали пошкоджень адміністративна будівля комунального підприємства та багатоповерхові житлові будинки.

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Рашисти вдарили КАБами по Куп'янську-Вузловому
Рашисти вдарили КАБами по Куп'янську-Вузловому
Рашисти вдарили КАБами по Куп'янську-Вузловому
Рашисти вдарили КАБами по Куп'янську-Вузловому
Рашисти вдарили КАБами по Куп'янську-Вузловому
Рашисти вдарили КАБами по Куп'янську-Вузловому
Рашисти вдарили КАБами по Куп'янську-Вузловому

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054) КАБ (355)


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17.05.2024 17:02 Відповісти
 
 