Рашисты ударили КАБами по Купянску-Узловому, пострадала женщина. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удар КАБами по Купянску-Узловому на Харьковщине, пострадала женщина.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Около 12:00 российские войска нанесли удар авиационными бомбами КАБ-250 по поселку Купянск-Узловой.

Зафиксировано три попадания. Поврежден многоэтажный жилой дом, пострадала 74-летняя женщина.

Также получили повреждения административное здание коммунального предприятия и многоэтажные жилые дома.

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