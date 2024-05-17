Рашисты ударили КАБами по Купянску-Узловому, пострадала женщина. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска нанесли удар КАБами по Купянску-Узловому на Харьковщине, пострадала женщина.
Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Около 12:00 российские войска нанесли удар авиационными бомбами КАБ-250 по поселку Купянск-Узловой.
Зафиксировано три попадания. Поврежден многоэтажный жилой дом, пострадала 74-летняя женщина.
Также получили повреждения административное здание коммунального предприятия и многоэтажные жилые дома.
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Чайка Київ
показать весь комментарий17.05.2024 17:02 Ответить Мне нравится 1
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