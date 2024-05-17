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Из приграничья Харьковщины уже эвакуировано более 9000 человек

Евакуація з прифронтових пунктів Харківщини

Эвакуация из Волчанска и Липцев осложняется постоянными российскими обстрелами. С начала активных действий врага из населенных пунктов Харьковщины эвакуировано более 9300 жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Эвакуация продолжается. Мы сейчас эвакуировали более 9 тыс. человек. Люди выезжают. Люди обращаются по телефону и соответственно на горячую линию, и делая соответствующие заявки и по линии 102. Однако, мы сейчас констатируем факт, что когда мы людям предлагали еще вчера, или позавчера выехать из Волчанска, Липцев, то люди не хотели, но сегодня уже обращаются. Однако, их эвакуация достаточно затруднена, потому что в самом городе Волчанск идут уличные бои. По населенному пункту Липцы постоянные идут обстрелы и фактически теперь каждая эвакуация - риск для жизни", - отметил Синегубов.

Он добавил, что сейчас эвакуацией на Харьковщине занимаются более 20 волонтерских организаций, а также "Красный крест" и, конечно, полицейские. Привлечены 60 единиц транспорта.

"Основная проблема - это обстрелы. И основная проблема, которую мы сейчас имеем - это действительно те, кто занимается эвакуацией на местах, они фактически рискуют своей жизнью ежеминутно", - подчеркнул начальник ХОВА.

Напомним, 10 мая из Волчанской громады и окружающих населенных пунктов на Харьковщине начали массово эвакуировать гражданских из-за усиления российских обстрелов.

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Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2064) Волчанск (385)


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Добре, що асфальт був та шатли верещук з шмигалем, підігнала ЗАВЧАСНО, як і Західні Партнери попереджали!

Фсьо, па РИГламенту КМУ … без зауважень
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17.05.2024 12:48 Ответить
скоро харьков пойдёт на эвакуацию, вам эти 9000 покажутся сказкой
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17.05.2024 13:19 Ответить
То все Захід винен!
То він не побудував укріплень і не замінував територією!
А ми тут ні-до-чо-го!
Бо ми сподівалися!
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17.05.2024 15:13 Ответить
 
 