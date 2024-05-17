Из приграничья Харьковщины уже эвакуировано более 9000 человек

Эвакуация из Волчанска и Липцев осложняется постоянными российскими обстрелами. С начала активных действий врага из населенных пунктов Харьковщины эвакуировано более 9300 жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Эвакуация продолжается. Мы сейчас эвакуировали более 9 тыс. человек. Люди выезжают. Люди обращаются по телефону и соответственно на горячую линию, и делая соответствующие заявки и по линии 102. Однако, мы сейчас констатируем факт, что когда мы людям предлагали еще вчера, или позавчера выехать из Волчанска, Липцев, то люди не хотели, но сегодня уже обращаются. Однако, их эвакуация достаточно затруднена, потому что в самом городе Волчанск идут уличные бои. По населенному пункту Липцы постоянные идут обстрелы и фактически теперь каждая эвакуация - риск для жизни", - отметил Синегубов.

Он добавил, что сейчас эвакуацией на Харьковщине занимаются более 20 волонтерских организаций, а также "Красный крест" и, конечно, полицейские. Привлечены 60 единиц транспорта.

"Основная проблема - это обстрелы. И основная проблема, которую мы сейчас имеем - это действительно те, кто занимается эвакуацией на местах, они фактически рискуют своей жизнью ежеминутно", - подчеркнул начальник ХОВА.

Напомним, 10 мая из Волчанской громады и окружающих населенных пунктов на Харьковщине начали массово эвакуировать гражданских из-за усиления российских обстрелов.

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