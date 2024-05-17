З прикордоння Харківщини вже евакуйовано понад 9000 людей

Евакуація з Вовчанська та Липців ускладнюється постійними російськими обстрілами. Від початку активних дій ворога з населених пунктів Харківщини евакуйовано понад 9300 жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Евакуація триває. Ми наразі евакуювали понад 9 тис. людей. Люди виїжджають. Люди звертаються телефоном і відповідно на гарячу лінію, і роблячи відповідні заявки і по лінії 102. Однак, ми наразі констатуємо факт, що коли ми людям пропонували ще вчора, або позавчора виїхати з Вовчанська, Липців, то люди не хотіли, але сьогодні вже звертаються. Однак, їх евакуація досить ускладнена, тому що у самому місту Вовчанськ точаться вуличні бої. По населеному пункту Липці постійні йдуть обстріли й фактично тепер кожна евакуація - ризик для життя", - наголосив Синєгубов.

Він додав, що зараз евакуацією на Харківщині займаються понад 20 волонтерських організацій, а також "Червоний хрест" та, звичайно, поліціянти. Залучені 60 одиниць транспорту.

"Основна проблема – це обстріли. І основна проблема, яку ми зараз маємо – це дійсно ті, хто займається евакуацією на місцях, вони фактично ризикують своїм життям щохвилини", – наголосив начальник ХОВА.

Нагадаємо, 10 травня з Вовчанської громади та навколишніх населених пунктів на Харківщині почали масовано евакуйовувати цивільних через посилення російських обстрілів.

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