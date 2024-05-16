З Білопілля на Сумщині планують евакуювати пенсіонерів та хворих, - міський голова

Через посилення ворожих обстрілів влада Сумщини оголосила про обов’язкову евакуацію двох міст на прикордонні з Росією – Ворожба і Білопілля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" розповів міський голова Білопілля Юрій Зарко.

"Евакуацію було оголошено 10 травня. Люди й раніше почали самостійно виїжджати до безпечних місць, тому що були щоденні прильоти КАБів, артилерія била, РСЗВ. У місті немає району, куди б не прилітало, багато руйнувань", - повідомив міський голова.

Він додав, що у місті лишилася певна кількість людей, які не мали змоги фізичної або матеріальні кудись виїхати. Їм запропоновано місця компактного тимчасового проживання у Сумах.

"Наразі 70 людей записалися на евакуацію, а загалом виявили бажання евакуюватися близько 100 людей. 14 травня прибули перші автобуси, тож 28 осіб виїхали до Сум, серед них шестеро дітей", - зазначив Зарко.

Він наголосив, що у місті також є маломобільні люди, прикуті до ліжка хворі, пенсіонери.

"Будемо визначати дні, коли їх вивозитимемо", - пояснив міський голова.

Нагадаємо, раніше міський голова Зарко повідомляв, що організована евакуація із Білопілля буде 17 травня, зараз люди виїжджають самостійно.

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