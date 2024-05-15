Організована евакуація із Білопілля буде в п’ятницю, зараз люди виїжджають самостійно, - мер Зарко

Із Білопілля Сумської області наразі цивільні мешканці виїжджають самостійно, наступний евакуаційний автобус запланований на п’ятницю 17 травня 2024 року.

Про це повідомив міський голова Білопілля Юрій Зарко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наступна організована відповідними службами евакуація у нас запланована на п'ятницю (17 травня. - Ред), але паралельно з міста відбувається інша евакуація - коли люди виїжджають своїм ходом: поїздом, автобусами, власним транспортом", - сказав Зарко.

За його словами, білопільці виїжджають у більш безпечні села та містечка Сумщини.

"Їдуть до родичів, до знайомих, також - в місця компактного проживання - залежно від того, у кого які умови. Хтось хоче тільки в Суми - щоб недалеко від дому. Хтось..., навпаки, хоче виїхати зовсім із регіону", - зауважив Зарко.

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Також він зазначив, що найбільше виїжджають сім'ї з дітьми та старші люди.

Загроза наступу на Суми

Як повідомлялося, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано.

В ОТУВ "Сіверськ" заявили, що станом на ранок 14 травня ситуація на прикордонні Сумщини є напруженою, окупанти обстрілюють населені пункти, які розташовані поблизу російського кордону.