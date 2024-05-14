Наступальних дій РФ на Сумщину не зафіксовано, - МВА

Наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано.

Про це заявив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, передає Цензор.НЕТ.

"Сумчани, сьогодні почала ширитися інформація про можливий наступ на Суми та Сумську область! Прошу всіх заспокоїтися! Наступальних дій ворога на Сумську область не зафіксовано. Наші військові боронять кордони Сумщини!" - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що у Сумській області "обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось".

Інформація про наступ РФ на Суми

Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що у найближчі дні війська РФ можуть спробувати розпочати наступ у напрямку міста Суми.

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