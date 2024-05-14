УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4924 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 149 19

Наступальних дій РФ на Сумщину не зафіксовано, - МВА

суми

Наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано.

Про це заявив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, передає Цензор.НЕТ.

"Сумчани, сьогодні почала ширитися інформація про можливий наступ на Суми та Сумську область! Прошу всіх заспокоїтися! Наступальних дій ворога на Сумську область не зафіксовано. Наші військові боронять кордони Сумщини!" - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що у Сумській області "обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось".

Інформація про наступ РФ на Суми

Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що у найближчі дні війська РФ можуть спробувати розпочати наступ у напрямку міста Суми.

Читайте: Росіяни завдали ракетного удару по околиці міста Суми

Автор: 

Сумська область (3609) Суми (844)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Ви хочете сказати що Кирило Буданов-пи₴дун?
показати весь коментар
14.05.2024 12:25
+2
Та і у 2024 про Харків теж щось подібне чули.
показати весь коментар
14.05.2024 12:25
+1
десь я вже чув таке..... по моєму в 2022 році.
показати весь коментар
14.05.2024 12:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
десь я вже чув таке..... по моєму в 2022 році.
показати весь коментар
14.05.2024 12:24 Відповісти
Та і у 2024 про Харків теж щось подібне чули.
показати весь коментар
14.05.2024 12:25 Відповісти
так так...а ще в березні 2024 про Харків....
показати весь коментар
14.05.2024 12:26 Відповісти
теж гроші покрали а фортифікації немає....
показати весь коментар
14.05.2024 12:25 Відповісти
Ви хочете сказати що Кирило Буданов-пи₴дун?
показати весь коментар
14.05.2024 12:25 Відповісти
Та ви шо ??? Ні в якому разі він не піздун а підстилка дєрьмаковська та татарова
показати весь коментар
14.05.2024 12:44 Відповісти
Споруди перевірте захисні, а то виявиться як в Харьковский обл. , кацапи пішки зайдуть…
показати весь коментар
14.05.2024 12:26 Відповісти
так а що там перевіряти...усе розкрадено ничого немає
показати весь коментар
14.05.2024 12:29 Відповісти
Сумчани, сьогодні почала ширитися інформація про можливий наступ на та Сумську область! Прошу всіх заспокоїтися! А где же любимая фраза, что это все вражеские ИПСО?)
показати весь коментар
14.05.2024 12:29 Відповісти
Данілова звільнили, нема кому це казати
показати весь коментар
14.05.2024 12:40 Відповісти
"Наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано." Джерело: https://censor.net/ua/n3489325
Тобто вони наступають, але це не зафіксовано.
Це як рашисти у Вовчанську є, але неофіційно...
показати весь коментар
14.05.2024 12:33 Відповісти
Чому не закликають в тероборону ? Військові ж самостійно не встигнуть попередити. А місцеві (дайте зброю) облаштують засідки, і зустрінуть вчасно. Гадаю кожний підрозділ ЗСУ повинен мати місцевих провідників ! І готувати місцевих для опіру. А то замкнулись у свої проблеми.
показати весь коментар
14.05.2024 12:42 Відповісти
Жуков: Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!
показати весь коментар
14.05.2024 12:49 Відповісти
Ти - кацап чи українська гнида ? Цікаво аж свербить. Партизани цілі підрозділи нищити можуть. Як це було в загоні Ковпака. Прості селяни виявились непростими для гітлерівців та мадяр. А кацапи зараз сунуть вже не колонами, як у 2022 р. Готовність їх не краща ніж виучка партизана.
показати весь коментар
14.05.2024 12:56 Відповісти
Тобто жуков такого не говорив, а цивільних українців зараз масово озброюють?
показати весь коментар
14.05.2024 13:05 Відповісти
Тобто, мені Жуков до ... сраки. Дайте зброю, дайте ділянку лісу чи дороги. Я там собі окопчик вирию. І зустріну як слід. А можу ще показати військовим погорб з якого видно на кілька км як на долоні. Ну, щоб Джавеліна запустити, як змія.
показати весь коментар
14.05.2024 13:09 Відповісти
На шашлыки можно ехать?
показати весь коментар
14.05.2024 12:47 Відповісти
ТАК КОПАЙТЕ, ПОКА МОЖНО!
показати весь коментар
14.05.2024 13:31 Відповісти
 
 