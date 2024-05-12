Росіяни завдали ракетного удару по околиці міста Суми

Російська армія завдала ракетного удару по околиці міста Суми. Попередньо, без жертв

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 12 травня ворог знову завдав ракетного удару по околиці міста Суми", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Попередньо, без жертв.

В ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття.

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Нагадаємо, у суботу, 11 травня, російська армія вдарила ракетою по інфраструктурі передмістя Сум. Унаслідок обстрілу одна жінка загинула.