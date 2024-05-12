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Росіяни завдали ракетного удару по околиці міста Суми

суми

Російська армія завдала ракетного удару по околиці міста Суми. Попередньо, без жертв

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 12 травня ворог знову завдав ракетного удару по околиці міста Суми", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки  уточнюються. Попередньо, без жертв.

В ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття.

Також читайте: Протягом дня росіяни обстріляли 10 громад на Сумщині: завдали ракетного удару, застосували міномет, РСЗВ і дрони. Одну жінку поранено

Нагадаємо, у суботу, 11 травня, російська армія вдарила ракетою по інфраструктурі передмістя Сум. Унаслідок обстрілу одна жінка загинула.

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обстріл (28296) Сумська область (3567) Суми (811)


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Стосовно вибуху в під'їзді будинка в Білгороді - скажіть - наскільки ймовірний прильот в будинок рівно в 00 секунд?

Це я вже мовчу, що вибухова хвиля йшла з середини будинку (ну або з протилежного, північно-східного боку!)

Просто в мене таке враження, що на таймері не було опції виставлення секунд!

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12.05.2024 16:14 Відповісти
Нафіг тут це ?
Тут тема про Суми
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12.05.2024 16:54 Відповісти
 
 