Россияне нанесли ракетный удар по окраине города Сумы
Российская армия нанесла ракетный удар по окраине города Сумы. Предварительно, без жертв.
Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 12 мая, враг снова нанес ракетный удар по окраине города Сумы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно - без жертв.
В ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.
Напомним, в субботу, 11 мая, российская армия ударила ракетой по инфраструктуре пригорода Сум. В результате обстрела одна женщина погибла.
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Це я вже мовчу, що вибухова хвиля йшла з середини будинку (ну або з протилежного, північно-східного боку!)
Просто в мене таке враження, що на таймері не було опції виставлення секунд!
Тут тема про Суми