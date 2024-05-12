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Россияне нанесли ракетный удар по окраине города Сумы

суми

Российская армия нанесла ракетный удар по окраине города Сумы. Предварительно, без жертв.

Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 12 мая, враг снова нанес ракетный удар по окраине города Сумы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно - без жертв.

В ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

Также читайте: В течение дня россияне обстреляли 10 общин на Сумщине: нанесли ракетный удар, применили миномет, РСЗО и дроны. Одна женщина ранена

Напомним, в субботу, 11 мая, российская армия ударила ракетой по инфраструктуре пригорода Сум. В результате обстрела одна женщина погибла.

Автор: 

обстрел (26975) Сумская область (3019) Сумы (1074)


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Стосовно вибуху в під'їзді будинка в Білгороді - скажіть - наскільки ймовірний прильот в будинок рівно в 00 секунд?

Це я вже мовчу, що вибухова хвиля йшла з середини будинку (ну або з протилежного, північно-східного боку!)

Просто в мене таке враження, що на таймері не було опції виставлення секунд!

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12.05.2024 16:14 Ответить
Нафіг тут це ?
Тут тема про Суми
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12.05.2024 16:54 Ответить
 
 