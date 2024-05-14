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Новости Война
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Наступательные действия РФ на Сумщину не зафиксированы, - ГВА

суми

Сейчас наступления российских войск на Сумы и область не зафиксировано.

Об этом заявил начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко, передает Цензор.НЕТ.

"Сумчане, сегодня начала распространяться информация о возможном наступлении на Сумы и Сумскую область! Прошу всех успокоиться! Наступательных действий врага на Сумскую область не зафиксировано. Наши военные защищают границы Сумщины!" - говорится в сообщении.

Он отметил, что управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что в Сумской области "обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в состоянии и положении войск не произошло".

Информация о наступлении РФ на Сумы

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в ближайшие дни войска РФ могут попытаться начать наступление в направлении города Сумы.

Читайте: Россияне нанесли ракетный удар по окраине города Сумы

Автор: 

Сумская область (3029) Сумы (1106)


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Топ комментарии
+3
Ви хочете сказати що Кирило Буданов-пи₴дун?
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14.05.2024 12:25
+2
Та і у 2024 про Харків теж щось подібне чули.
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14.05.2024 12:25
+1
десь я вже чув таке..... по моєму в 2022 році.
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14.05.2024 12:24
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десь я вже чув таке..... по моєму в 2022 році.
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14.05.2024 12:24 Ответить
Та і у 2024 про Харків теж щось подібне чули.
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14.05.2024 12:25 Ответить
так так...а ще в березні 2024 про Харків....
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14.05.2024 12:26 Ответить
теж гроші покрали а фортифікації немає....
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14.05.2024 12:25 Ответить
Ви хочете сказати що Кирило Буданов-пи₴дун?
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14.05.2024 12:25 Ответить
Та ви шо ??? Ні в якому разі він не піздун а підстилка дєрьмаковська та татарова
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14.05.2024 12:44 Ответить
Споруди перевірте захисні, а то виявиться як в Харьковский обл. , кацапи пішки зайдуть…
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14.05.2024 12:26 Ответить
так а що там перевіряти...усе розкрадено ничого немає
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14.05.2024 12:29 Ответить
Сумчани, сьогодні почала ширитися інформація про можливий наступ на та Сумську область! Прошу всіх заспокоїтися! А где же любимая фраза, что это все вражеские ИПСО?)
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14.05.2024 12:29 Ответить
Данілова звільнили, нема кому це казати
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14.05.2024 12:40 Ответить
"Наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано." Джерело: https://censor.net/ua/n3489325
Тобто вони наступають, але це не зафіксовано.
Це як рашисти у Вовчанську є, але неофіційно...
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14.05.2024 12:33 Ответить
Чому не закликають в тероборону ? Військові ж самостійно не встигнуть попередити. А місцеві (дайте зброю) облаштують засідки, і зустрінуть вчасно. Гадаю кожний підрозділ ЗСУ повинен мати місцевих провідників ! І готувати місцевих для опіру. А то замкнулись у свої проблеми.
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14.05.2024 12:42 Ответить
Жуков: Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!
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14.05.2024 12:49 Ответить
Ти - кацап чи українська гнида ? Цікаво аж свербить. Партизани цілі підрозділи нищити можуть. Як це було в загоні Ковпака. Прості селяни виявились непростими для гітлерівців та мадяр. А кацапи зараз сунуть вже не колонами, як у 2022 р. Готовність їх не краща ніж виучка партизана.
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14.05.2024 12:56 Ответить
Тобто жуков такого не говорив, а цивільних українців зараз масово озброюють?
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14.05.2024 13:05 Ответить
Тобто, мені Жуков до ... сраки. Дайте зброю, дайте ділянку лісу чи дороги. Я там собі окопчик вирию. І зустріну як слід. А можу ще показати військовим погорб з якого видно на кілька км як на долоні. Ну, щоб Джавеліна запустити, як змія.
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14.05.2024 13:09 Ответить
На шашлыки можно ехать?
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14.05.2024 12:47 Ответить
ТАК КОПАЙТЕ, ПОКА МОЖНО!
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14.05.2024 13:31 Ответить
 
 