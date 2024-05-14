Наступательные действия РФ на Сумщину не зафиксированы, - ГВА
Сейчас наступления российских войск на Сумы и область не зафиксировано.
Об этом заявил начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко, передает Цензор.НЕТ.
"Сумчане, сегодня начала распространяться информация о возможном наступлении на Сумы и Сумскую область! Прошу всех успокоиться! Наступательных действий врага на Сумскую область не зафиксировано. Наши военные защищают границы Сумщины!" - говорится в сообщении.
Он отметил, что управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что в Сумской области "обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в состоянии и положении войск не произошло".
Информация о наступлении РФ на Сумы
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в ближайшие дни войска РФ могут попытаться начать наступление в направлении города Сумы.
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Тобто вони наступають, але це не зафіксовано.
Це як рашисти у Вовчанську є, але неофіційно...