Организованная эвакуация из Белополья будет в пятницу, сейчас люди выезжают самостоятельно, - мэр Зарко

Из Белополья Сумской области пока гражданские жители выезжают самостоятельно, следующий эвакуационный автобус запланирован на пятницу 17 мая 2024 года.

Об этом сообщил городской голова Белополья Юрий Зарко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Следующая организованная соответствующими службами эвакуация у нас запланирована на пятницу (17 мая. - Ред), но параллельно из города происходит другая эвакуация - когда люди выезжают своим ходом: поездом, автобусами, собственным транспортом", - сказал Зарко.

По его словам, белопольцы выезжают в более безопасные села и города Сумщины.

"Едут к родственникам, к знакомым, также - в места компактного проживания - в зависимости от того, у кого какие условия. Кто-то хочет только в Сумы - чтобы недалеко от дома. Кто-то..., наоборот, хочет уехать совсем из региона", - отметил Зарко.

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Также он отметил, что больше всего выезжают семьи с детьми и пожилые люди.

Угроза наступления на Сумы

Как сообщалось, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум.

Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступления российских войск на Сумы и область не зафиксировано.

В ОТГВ "Северск" заявили, что по состоянию на утро 14 мая ситуация на границе Сумщины является напряженной, оккупанты обстреливают населенные пункты, которые расположены вблизи российской границы.