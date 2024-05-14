В Белопольской громаде Сумщины объявлена дополнительная эвакуация в связи с интенсивными обстрелами, - ОВА

В Сумской области жителям 10-километровой зоны возле границы с Россией рекомендуют эвакуироваться.

Об этом заявил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Эта ситуация была оценена Советом обороны Сумской области и, по предложению военного командования, учитывая последствия интенсивных обстрелов населенных пунктов Белопольской громады, было рекомендовано осуществить эвакуацию населения", - отметил он.

По словам Артюха, сегодня прибыли первые автобусы в места, где подготовлены помещения для эвакуированных. Сейчас проводится соответствующая работа с соответствующими социальными службами для того, чтобы разместить людей и предоставить им определенную помощь.

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"Процесс плановый, он происходит буквально в эту минуту. В прошлом году была объявлена плановая эвакуация для 5-километровой зоны, это 115 населенных пунктов, и мы осуществляли эту работу постоянно. Сейчас это - 10-километровая зона. На сегодня более 12,5 тысячи человек из Сумщины уже эвакуированы, среди них - 2000 детей. Что касается Белополья, то за последний месяц, особенно - за неделю, очень много было ударов со стороны врага. Вся инфраструктура уничтожается", - рассказал председатель ОГА.

Артюх добавил, что социальные и аварийно-спасательные службы находятся в непосредственной близости. Также проведены подготовительные мероприятия, и во время сегодняшней эвакуации уже успело выехать 28 человек, среди них - шестеро детей.

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Угроза наступления на Сумы

Как сообщалось, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум.

Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступления российских войск на Сумы и область не зафиксировано.

В ОТГВ "Сиверск" заявили, что, по состоянию на утро 14 мая, ситуация на границе Сумщины является напряженной, оккупанты обстреливают населенные пункты, расположенные вблизи российской границы.