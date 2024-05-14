У Білопільській громаді Сумщини оголошено додаткову евакуацію у зв’язку з інтенсивними обстрілами, - ОВА

У Сумській області мешканцям 10-кілометрової зони біля кордону з Росією рекомендують евакуюватися.

Про це заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця ситуація була оцінена Радою оборони Сумської області й за пропозицією військового командування, враховуючи наслідки інтенсивних обстрілів населених пунктів Білопільскої громади, було рекомендовано здійснити евакуацію населення", - зазначив він.

За словами Артюха, сьогодні прибули перші автобуси в місця, де підготовлені приміщення для евакуйованих. Наразі проводиться відповідна робота з відповідними соціальними службами для того, щоб розмістити людей та надати їм певну допомогу.

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"Процес плановий, він відбувається буквально в цю хвилину. Минулого року була об’явлена планова евакуація для 5-кілометрової зони, це 115 населених пунктів і ми здійснювали цю роботу постійно. Зараз це 10-кілометрова зона. На сьогодні понад 12,5 тисячі людей Сумщини вже евакуйовані, серед них 2000 дітей, а що стосується Білопілля, то за останній місяць, особливо тиждень, дуже багато було ударів з боку ворога. Вся інфраструктура знищується", - розповів голова ОВА.

Артюх додав, що соціальні та аварійно-рятувальні служби знаходяться в безпосередній близькості. Також проведені підготовчі заходи, і під час сьогоднішньої евакуації вже встигло виїхати 28 людей, серед них шестеро дітей.

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Загроза наступу на Суми

Як повідомлялося, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано.

В ОТУВ "Сіверськ" заявили, що станом на ранок 14 травня ситуація на прикордонні Сумщини є напруженою, окупанти обстрілюють населені пункти, які розташовані поблизу російського кордону.