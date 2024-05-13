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На Сумщині проводиться евакуація з Білопілля та Ворожби через значне посилення обстрілів

Впродовж дня рашисти здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини

Сумська ОВА здійснює завчасну добровільну евакуацію з Білопілля та Ворожби - населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відповідне розпорядження підписав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

"Ми маємо захищати своє населення. Це наше основне завдання, яке мені поставив Президент України Володимир Зеленський. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів", – зазначив Володимир Артюх під час апаратної наради.

У громадах триває оповіщення населення про евакуацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня рашисти здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини: одна людина загинула, двоє поранені, - Сумська ОВА

В ОВА зазначили, що мешканці Білопілля та Ворожби, і особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад. Евакуйоване населення  розмістять на території області.

Нагадаємо, 11 і 12 травня росіяни завдали ракетних ударів по передмістю Сум.

Автор: 

Сумська область (3570) евакуація (2308)


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Боже, спаси та збережи Сумщину i всю Украiну та
наш народ! 🙏🙏🙏
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13.05.2024 21:29 Відповісти
На черзі Чернігівська? Чи там не сіра зона біля кордону?
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13.05.2024 22:36 Відповісти
Ах.єть,******** згадав про захист населення. А я згадав зданий свинособакам Маріуполь і все що там на приазов'ї.
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13.05.2024 23:45 Відповісти
І Херсонщину і сам Херсон, частину Запорізької області, особливо Енергодар не забувай!
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14.05.2024 05:53 Відповісти
 
 