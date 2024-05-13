На Сумщині проводиться евакуація з Білопілля та Ворожби через значне посилення обстрілів

Сумська ОВА здійснює завчасну добровільну евакуацію з Білопілля та Ворожби - населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відповідне розпорядження підписав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

"Ми маємо захищати своє населення. Це наше основне завдання, яке мені поставив Президент України Володимир Зеленський. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів", – зазначив Володимир Артюх під час апаратної наради.

У громадах триває оповіщення населення про евакуацію.

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В ОВА зазначили, що мешканці Білопілля та Ворожби, і особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад. Евакуйоване населення розмістять на території області.

Нагадаємо, 11 і 12 травня росіяни завдали ракетних ударів по передмістю Сум.