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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Сумщине проводится эвакуация из Белополья и Ворожбы из-за значительного усиления обстрелов

Впродовж дня рашисти здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини

Сумская ОВА осуществляет заблаговременную добровольную эвакуацию из Белополья и Ворожбы - населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов.

Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

"Мы должны защищать свое население. Это наша основная задача, которую мне поставил президент Украины Владимир Зеленский. Это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов", - отметил Владимир Артюх во время аппаратного совещания.

В громадах продолжается оповещение населения об эвакуации.

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В ОВА отметили, что жители Белополья и Ворожбы, и особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и лавам громад. Эвакуированное население разместят на территории области.

Напомним, 11 и 12 мая россияне нанесли ракетные удары по пригороду Сум.

Автор: 

Сумская область (3023) эвакуация (2068)


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Боже, спаси та збережи Сумщину i всю Украiну та
наш народ! 🙏🙏🙏
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13.05.2024 21:29 Ответить
На черзі Чернігівська? Чи там не сіра зона біля кордону?
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13.05.2024 22:36 Ответить
Ах.єть,******** згадав про захист населення. А я згадав зданий свинособакам Маріуполь і все що там на приазов'ї.
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13.05.2024 23:45 Ответить
І Херсонщину і сам Херсон, частину Запорізької області, особливо Енергодар не забувай!
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14.05.2024 05:53 Ответить
 
 