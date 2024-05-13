На Сумщине проводится эвакуация из Белополья и Ворожбы из-за значительного усиления обстрелов

Сумская ОВА осуществляет заблаговременную добровольную эвакуацию из Белополья и Ворожбы - населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов.

Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

"Мы должны защищать свое население. Это наша основная задача, которую мне поставил президент Украины Владимир Зеленский. Это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов", - отметил Владимир Артюх во время аппаратного совещания.

В громадах продолжается оповещение населения об эвакуации.

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В ОВА отметили, что жители Белополья и Ворожбы, и особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и лавам громад. Эвакуированное население разместят на территории области.

Напомним, 11 и 12 мая россияне нанесли ракетные удары по пригороду Сум.