В течение дня рашисты совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины: один человек погиб, двое ранены, - Сумская ОВА

12 мая военные РФ совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В области было зафиксировано 157 взрывов. Из-за вражеских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, обстрелам подверглись:

Краснопольская громада: здесь враг совершил обстрелы из минометов (7 взрывов) и артиллерии (19 взрывов). В результате артобстрела погиб один житель громады, еще два человека получили ранения.

Белопольская громада: здесь оккупанты били из миноментов, было зафиксировано 52 взрыва. Кроме этого, враг нанес удар FPV-дроном (1 взрыв).

Эсманьская громада: рашисты осуществили удар FPV-дроном (1 взрыв), а также велись обстрелы из минометов (9 взрывов).

На Великописаревскую громаду захватчики сбросили 29 мин.

Зноб-Новгородская громада: здесь враг ударил из минометов, всего было зафиксировано 15 взрывов.

Миропольскую громаду враг обстрелял из танка (3 взрыва).

В Шалыгинской громаде зафиксирован обстрел из минометов (14 взрывов).

На Середино-Будскую громаду россияне сбросили 6 мин.

По окраине города Сумы россияне нанесли ракетный удар.

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