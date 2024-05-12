РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10373 посетителя онлайн
Новости
626 1

В течение дня рашисты совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины: один человек погиб, двое ранены, - Сумская ОВА

Впродовж дня рашисти здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини

12 мая военные РФ совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В области было зафиксировано 157 взрывов. Из-за вражеских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Краснопольская громада: здесь враг совершил обстрелы из минометов (7 взрывов) и артиллерии (19 взрывов). В результате артобстрела погиб один житель громады, еще два человека получили ранения.
  • Белопольская громада: здесь оккупанты били из миноментов, было зафиксировано 52 взрыва. Кроме этого, враг нанес удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Эсманьская громада: рашисты осуществили удар FPV-дроном (1 взрыв), а также велись обстрелы из минометов (9 взрывов).
  • На Великописаревскую громаду захватчики сбросили 29 мин.
  • Зноб-Новгородская громада: здесь враг ударил из минометов, всего было зафиксировано 15 взрывов.
  • Миропольскую громаду враг обстрелял из танка (3 взрыва).
  • В Шалыгинской громаде зафиксирован обстрел из минометов (14 взрывов).
  • На Середино-Будскую громаду россияне сбросили 6 мин.
  • По окраине города Сумы россияне нанесли ракетный удар.

Также читайте: Россияне дважды ударили по пригороду Харькова (обновлено)

Автор: 

обстрел (26975) Сумская область (3019) Сумы (1074) рашисты (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.05.2024 23:47 Ответить
 
 