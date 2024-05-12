В течение дня рашисты совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины: один человек погиб, двое ранены, - Сумская ОВА
12 мая военные РФ совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В области было зафиксировано 157 взрывов. Из-за вражеских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.
Об этом сообщается в Telegram-канале Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, обстрелам подверглись:
- Краснопольская громада: здесь враг совершил обстрелы из минометов (7 взрывов) и артиллерии (19 взрывов). В результате артобстрела погиб один житель громады, еще два человека получили ранения.
- Белопольская громада: здесь оккупанты били из миноментов, было зафиксировано 52 взрыва. Кроме этого, враг нанес удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Эсманьская громада: рашисты осуществили удар FPV-дроном (1 взрыв), а также велись обстрелы из минометов (9 взрывов).
- На Великописаревскую громаду захватчики сбросили 29 мин.
- Зноб-Новгородская громада: здесь враг ударил из минометов, всего было зафиксировано 15 взрывов.
- Миропольскую громаду враг обстрелял из танка (3 взрыва).
- В Шалыгинской громаде зафиксирован обстрел из минометов (14 взрывов).
- На Середино-Будскую громаду россияне сбросили 6 мин.
- По окраине города Сумы россияне нанесли ракетный удар.
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Чайка Київ
показать весь комментарий12.05.2024 23:47 Ответить Мне нравится 0
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