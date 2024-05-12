Впродовж дня рашисти здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини: одна людина загинула, двоє поранені, - Сумська ОВА

12 травня військові РФ здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. В області було зафіксовано 157 вибухів. Через ворожі обстріли загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, обстрілів зазнали:

Краснопільська громада: тут ворог здійснив обстріли з мінометів (7 вибухів) та артилерії (19 вибухів). Внаслідок артобстрілу загинув один житель громади, ще двоє осіб зазнали поранень.

Білопільська громада: тут окупанти били з міноментів, було зафіксовано 52 вибухи. Крім цього, ворог наніс удар FPV-дроном (1 вибух).

Есманьська громада: рашисти здійснили удар FPV-дроном (1 вибух), а також велися обстріли з мінометів (9 вибухів).

На Великописарівську громаду загарбники скинули 29 мін.

Зноб-Новгородська громада: тут ворог вдарив з мінометів, всього було зафіксовано 15 вибухів.

Миропільську громаду ворог обстріляв з танку (3 вибухи).

У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл з мінометів (14 вибухів).

На Середино-Будську громаду росіяни скинули 6 мін.

По околиці міста Суми росіяни завдали ракетного удару.

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