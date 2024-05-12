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Впродовж дня рашисти здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини: одна людина загинула, двоє поранені, - Сумська ОВА

Впродовж дня рашисти здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини

12 травня військові РФ здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. В області було зафіксовано 157 вибухів. Через ворожі обстріли загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Краснопільська громада: тут ворог здійснив обстріли з мінометів (7 вибухів) та артилерії (19 вибухів). Внаслідок артобстрілу загинув один житель громади, ще двоє осіб зазнали поранень.
  • Білопільська громада: тут окупанти били з міноментів, було зафіксовано 52 вибухи. Крім цього, ворог наніс удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Есманьська громада: рашисти здійснили удар FPV-дроном (1 вибух), а також велися обстріли з мінометів (9 вибухів).
  • На Великописарівську громаду загарбники скинули 29 мін.
  • Зноб-Новгородська громада: тут ворог вдарив з мінометів, всього було зафіксовано 15 вибухів.
  • Миропільську громаду ворог обстріляв з танку (3 вибухи).
  • У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл з мінометів (14 вибухів).
  • На Середино-Будську громаду росіяни скинули 6 мін.
  • По околиці міста Суми росіяни завдали ракетного удару

Дивіться також: Рашисти скинули 2 КАБи на цивільну інфраструктуру Білопілля. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28296) Сумська область (3567) Суми (811) рашисти (26)


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12.05.2024 23:47 Відповісти
 
 