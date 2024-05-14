Готуємося до будь-якого розвитку. Буде спроба наступу - даватимемо відповідь, - ОТУВ "Сіверськ" про Сумщину

Станом на ранок 14 травня ситуація на прикордонні Сумщини є напруженою, окупанти обстрілюють населені пункти, які розташовані поблизу російського кордону.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник Оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Сіверськ" Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, лише за минулу добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.

"Ворог певні частини стягував, збільшував свою присутність на кордоні з Україною. Ми відстежуємо ці рухи підрозділів особового складу, техніки. Вони ж перекидають. Зокрема, кордон на Сумщині з РФ - це 560 кілометрів. Це дуже велика ділянка, і ми відстежуємо, де відбувається концентрація сил противника, де вони здійснюють найбільші обстріли і намагаються розвідувати нашу оборону, використовуючи ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи - Ред.). Тобто ми готуємося до будь-якого розвитку. І якщо спроба буде проникнення на територію України, наступальних дій - ми будемо давати відповідь", - каже речник ОТУВ "Сіверськ".

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Загроза наступу на Суми

Як повідомлялося, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум. Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.