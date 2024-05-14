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Новини Війна
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Готуємося до будь-якого розвитку. Буде спроба наступу - даватимемо відповідь, - ОТУВ "Сіверськ" про Сумщину

Загроза наступу на Сумщину

Станом на ранок 14 травня ситуація на прикордонні Сумщини є напруженою, окупанти обстрілюють населені пункти, які розташовані поблизу російського кордону.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник Оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Сіверськ" Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, лише за минулу добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.

"Ворог певні частини стягував, збільшував свою присутність на кордоні з Україною. Ми відстежуємо ці рухи підрозділів особового складу, техніки. Вони ж перекидають. Зокрема, кордон на Сумщині з РФ - це 560 кілометрів. Це дуже велика ділянка, і ми відстежуємо, де відбувається концентрація сил противника, де вони здійснюють найбільші обстріли і намагаються розвідувати нашу оборону, використовуючи ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи - Ред.). Тобто ми готуємося до будь-якого розвитку. І якщо спроба буде проникнення на територію України, наступальних дій - ми будемо давати відповідь", - каже речник ОТУВ "Сіверськ".

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Загроза наступу на Суми

Як повідомлялося, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум. Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Автор: 

армія рф (17277) Сумська область (3609)


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Топ коментарі
+3
Так кілька місяців казали про Харьківський напрямок, а потім воявилось що звону все везуть на собі солдати, бо ніхера не готове. Після таких заяв, схоже що тут так само.
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14.05.2024 12:33
+2
Буданов,твій Російський Добровольчий Корпус північ Харківської області профукав
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14.05.2024 12:27
+2
Пустишкою виявилися верховний головнокомандувач, головнокомандувач ЗСУ, Генштаб, Міністерство оборони та уряд, раз допустили прориви рашистів на Харківському напрямку, хоча зазделегідь знали про це.
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14.05.2024 12:36
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Буданов,твій Російський Добровольчий Корпус північ Харківської області профукав
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14.05.2024 12:27 Відповісти
Винна невістка, як завжди
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14.05.2024 12:29 Відповісти
а хто у кирюши невістка???
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14.05.2024 12:30 Відповісти
це все, що потрібно знати про хароших рускіх.
навіть ці, типу воїни, виявилися, дрібною пустушкою.
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14.05.2024 12:30 Відповісти
Пустишкою виявилися верховний головнокомандувач, головнокомандувач ЗСУ, Генштаб, Міністерство оборони та уряд, раз допустили прориви рашистів на Харківському напрямку, хоча зазделегідь знали про це.
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14.05.2024 12:36 Відповісти
нєнє.
верховний дуже потужний і переможний.
а всіх інших, єрмак під себе підбирав.
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14.05.2024 12:39 Відповісти
Так кілька місяців казали про Харьківський напрямок, а потім воявилось що звону все везуть на собі солдати, бо ніхера не готове. Після таких заяв, схоже що тут так само.
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14.05.2024 12:33 Відповісти
Чому не закликають в тероборону ? Військові ж самостійно не встигнуть попередити. А місцеві (дайте зброю) облаштують засідки, і зустрінуть вчасно. Гадаю кожний підрозділ ЗСУ повинен мати місцевих провідників ! І готувати місцевих для опіру. А то замкнулись у свої проблеми.
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14.05.2024 12:34 Відповісти
всі готові до оборони давно воюють! вже минули часи, коли ненавчені ТРОшники могли з лісу стріляти по кадирівцях. зараз і наша армія виглядає не дуже перед кацапською навалою
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14.05.2024 12:37 Відповісти
Неправда. Кому за п'ятьдесят можуть автомат тримати. Я кажу по собі. Та й молоді ватагу гуляють. З дуру пиво сосуть. А для корисної справи організатора немає.
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14.05.2024 12:40 Відповісти
потужно, блд!
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14.05.2024 12:36 Відповісти
Znacit uze segodnia ili zavtra nacnut delat fortifikaciji
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14.05.2024 12:38 Відповісти
Не думаю.
Больові відчуття у пацієнта відсутні повністю.
Тут медицина безсила, тільки життєдайна евтаназія допоможе.
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14.05.2024 12:41 Відповісти
Чонгар 2.0 ?
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14.05.2024 12:51 Відповісти
Десь я вже таке чув, головне щоб було натужно ой *** потужно 🙄
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14.05.2024 13:07 Відповісти
Фортифікаційни споруди прийняли на папері? Дороги у бік Київа вже відремонтували.
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14.05.2024 13:09 Відповісти
Як він там казав в 2022, "Цієї Зими кінець війни"
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14.05.2024 13:17 Відповісти
На Харківщині вже наготувалися
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14.05.2024 14:31 Відповісти
Нагадує совок.. гасла... Гасла... Гасла... А потім... Не хочу писати що потім
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14.05.2024 14:33 Відповісти
Скупчення військ і техніки потрібно знищувати, а не відстежувати.Чого чекаємо поки вони скупчаться і полізуть?Що за савдепівська логніка.Вражати на випередження на будь яке їх розгортування.Бойові дії повинні бути на території ворога ,а не щоб він сюди заходи і тут все нищив.
Який рік воюємо а одні граблі.
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14.05.2024 14:56 Відповісти
Шо, свіжий заспів про черговий "контрнаступ"? Ой, як дамо, як дамо!!!
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14.05.2024 15:50 Відповісти
 
 