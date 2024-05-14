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Новости Война
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Готовимся к любому развитию. Будет попытка наступления - будем давать ответ, - ОТГВ "Сиверск" о Сумщине

Загроза наступу на Сумщину

По состоянию на утро 14 мая ситуация на границе Сумщины является напряженной, оккупанты обстреливают населенные пункты, расположенные вблизи российской границы.

Об этом в эфире Радіо Свобода рассказал спикер Оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Сиверск" Вадим Мыснык, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали на Черниговщине и Сумщине 55 обстрелов.

"Враг стягивал определенные части, увеличивал свое присутствие на границе с Украиной. Мы отслеживаем эти движения подразделений личного состава, техники. Они же и перебрасывают. В частности, граница на Сумщине с РФ - это 560 километров. Это очень большой участок, и мы отслеживаем, где происходит концентрация сил противника, где они осуществляют наибольшие обстрелы и пытаются разведывать нашу оборону, используя ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. - Ред.). То есть мы готовимся к любому развитию. И если будет попытка проникновения на территорию Украины, наступательных действий - мы будем давать ответ", - говорит спикер ОТГВ "Сиверск".

Также читайте: Ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум, - Буданов

Угроза наступления на Сумы

Как сообщалось, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум. Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступления российских войск на Сумы и область не зафиксировано.

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Также читайте: Россияне задействовали 30 тысяч военных для наступления на севере Харьковщины, - секретарь СНБО Литвиненко

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Автор: 

армия РФ (19129) Сумская область (3029)


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Топ комментарии
+3
Так кілька місяців казали про Харьківський напрямок, а потім воявилось що звону все везуть на собі солдати, бо ніхера не готове. Після таких заяв, схоже що тут так само.
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14.05.2024 12:33
+2
Буданов,твій Російський Добровольчий Корпус північ Харківської області профукав
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14.05.2024 12:27
+2
Пустишкою виявилися верховний головнокомандувач, головнокомандувач ЗСУ, Генштаб, Міністерство оборони та уряд, раз допустили прориви рашистів на Харківському напрямку, хоча зазделегідь знали про це.
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14.05.2024 12:36
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Буданов,твій Російський Добровольчий Корпус північ Харківської області профукав
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14.05.2024 12:27 Ответить
Винна невістка, як завжди
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14.05.2024 12:29 Ответить
а хто у кирюши невістка???
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14.05.2024 12:30 Ответить
це все, що потрібно знати про хароших рускіх.
навіть ці, типу воїни, виявилися, дрібною пустушкою.
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14.05.2024 12:30 Ответить
Пустишкою виявилися верховний головнокомандувач, головнокомандувач ЗСУ, Генштаб, Міністерство оборони та уряд, раз допустили прориви рашистів на Харківському напрямку, хоча зазделегідь знали про це.
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14.05.2024 12:36 Ответить
нєнє.
верховний дуже потужний і переможний.
а всіх інших, єрмак під себе підбирав.
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14.05.2024 12:39 Ответить
Так кілька місяців казали про Харьківський напрямок, а потім воявилось що звону все везуть на собі солдати, бо ніхера не готове. Після таких заяв, схоже що тут так само.
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14.05.2024 12:33 Ответить
Чому не закликають в тероборону ? Військові ж самостійно не встигнуть попередити. А місцеві (дайте зброю) облаштують засідки, і зустрінуть вчасно. Гадаю кожний підрозділ ЗСУ повинен мати місцевих провідників ! І готувати місцевих для опіру. А то замкнулись у свої проблеми.
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14.05.2024 12:34 Ответить
всі готові до оборони давно воюють! вже минули часи, коли ненавчені ТРОшники могли з лісу стріляти по кадирівцях. зараз і наша армія виглядає не дуже перед кацапською навалою
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14.05.2024 12:37 Ответить
Неправда. Кому за п'ятьдесят можуть автомат тримати. Я кажу по собі. Та й молоді ватагу гуляють. З дуру пиво сосуть. А для корисної справи організатора немає.
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14.05.2024 12:40 Ответить
потужно, блд!
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14.05.2024 12:36 Ответить
Znacit uze segodnia ili zavtra nacnut delat fortifikaciji
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14.05.2024 12:38 Ответить
Не думаю.
Больові відчуття у пацієнта відсутні повністю.
Тут медицина безсила, тільки життєдайна евтаназія допоможе.
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14.05.2024 12:41 Ответить
Чонгар 2.0 ?
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14.05.2024 12:51 Ответить
Десь я вже таке чув, головне щоб було натужно ой *** потужно 🙄
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14.05.2024 13:07 Ответить
Фортифікаційни споруди прийняли на папері? Дороги у бік Київа вже відремонтували.
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14.05.2024 13:09 Ответить
Як він там казав в 2022, "Цієї Зими кінець війни"
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14.05.2024 13:17 Ответить
На Харківщині вже наготувалися
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14.05.2024 14:31 Ответить
Нагадує совок.. гасла... Гасла... Гасла... А потім... Не хочу писати що потім
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14.05.2024 14:33 Ответить
Скупчення військ і техніки потрібно знищувати, а не відстежувати.Чого чекаємо поки вони скупчаться і полізуть?Що за савдепівська логніка.Вражати на випередження на будь яке їх розгортування.Бойові дії повинні бути на території ворога ,а не щоб він сюди заходи і тут все нищив.
Який рік воюємо а одні граблі.
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14.05.2024 14:56 Ответить
Шо, свіжий заспів про черговий "контрнаступ"? Ой, як дамо, як дамо!!!
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14.05.2024 15:50 Ответить
 
 