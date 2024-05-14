Готовимся к любому развитию. Будет попытка наступления - будем давать ответ, - ОТГВ "Сиверск" о Сумщине

По состоянию на утро 14 мая ситуация на границе Сумщины является напряженной, оккупанты обстреливают населенные пункты, расположенные вблизи российской границы.

Об этом в эфире Радіо Свобода рассказал спикер Оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Сиверск" Вадим Мыснык, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали на Черниговщине и Сумщине 55 обстрелов.

"Враг стягивал определенные части, увеличивал свое присутствие на границе с Украиной. Мы отслеживаем эти движения подразделений личного состава, техники. Они же и перебрасывают. В частности, граница на Сумщине с РФ - это 560 километров. Это очень большой участок, и мы отслеживаем, где происходит концентрация сил противника, где они осуществляют наибольшие обстрелы и пытаются разведывать нашу оборону, используя ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. - Ред.). То есть мы готовимся к любому развитию. И если будет попытка проникновения на территорию Украины, наступательных действий - мы будем давать ответ", - говорит спикер ОТГВ "Сиверск".

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Угроза наступления на Сумы

Как сообщалось, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум. Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступления российских войск на Сумы и область не зафиксировано.

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.