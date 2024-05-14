Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські загарбники обстріляли 31 населений пункт Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

Так, протягом минулої доби окупанти обстріляли 31 населений пункт Сумської області. Загалом нараховано 208 ударів.

Унаслідок атак пошкоджено один багатоквартирний будинок, п’ять приватних домоволодінь, ангар та будівлю підприємства.

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Ситуація на прикордонні станом на ранок 14 травня

"Вночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 78 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади", - повідомили в Сумській ОВА.

Середино-Будська громада: ворог бив з РСЗВ (4 вибухи).

Новослобідська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (30 вибухів).

Білопільська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади.

Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з ствольної артилерії (9 вибухів).

Есманьська громада: був обстріл зі стрілецької зброї та мінометний обстріл (6 вибухів).

Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (8 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

Зноб-Новгородська: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів).

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