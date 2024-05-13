Впродовж дня окупанти здійснили 36 обстрілів Сумщини. Загарбники атакували 11 громад, - ОВА

13 травня російські військові здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Всього в області було зафіксовано 166 вибухів. Обстрілів зазнала низка громад.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Білопільська громада: тут ворог бив з мінометів та вів обстріл зі ствольної артилерії.

Путивльська громада: ворог скинув два дрони - "Ланцет" та FPV-дрон.

Дружбівська громада: тут російські загарбники вдарили з РСЗВ, а також вели обстріли з мінометів та ствольної артилерії.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії, було зафіксовано 2 вибухи.

Зноб-Новгородська громада: по ній окупанти вели обстріли з мінометів, а також зі ствольної артилерії.

Юнаківська громада: тут ворог бив з мінометів.

Хотінська громада: зафіксовано мінометні обстріли, також один обстріл було здійснено ворожим танком.

Середино-Будська громада: окупанти завдали удару з РСЗВ.

Шалигинську громаду окупаційні війська атакували з артилерії та FPV-дронами.

По Есманській громаді російські загарбники вдарили з мінометів.

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Ситуація на Сумщині

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 12 травня, російські окупанти обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Загалом було зафіксовано 210 ворожих ударів.

Через значне посилення ворожих обстрілів Сумська ОВА здійснює завчасну добровільну евакуацію з Білопілля та Ворожби. Відповідне розпорядження підписав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. У громадах розпочали оповіщення населення про евакуацію. Евакуйоване населення розмістять на території області.

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