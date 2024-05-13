В течение дня оккупанты совершили 36 обстрелов Сумщины. Захватчики атаковали 11 громад, - ОВА

13 мая российские военные совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области было зафиксировано 166 взрывов. Обстрелам подвергся ряд громад.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Белопольская громада: здесь враг бил из минометов и вел обстрел из ствольной артиллерии.

Путивльская громада: враг сбросил два дрона - "Ланцет" и FPV-дрон.

Дружбовская громада: здесь российские захватчики ударили из РСЗО, а также вели обстрелы из минометов и ствольной артиллерии.

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии, было зафиксировано 2 взрыва.

Зноб-Новгородская громада: по ней оккупанты вели обстрелы из минометов, а также из ствольной артиллерии.

Юнаковская громада: здесь враг бил из минометов.

Хотинская громада: зафиксированы минометные обстрелы, также один обстрел был осуществлен вражеским танком.

Середино-Будская громада: оккупанты нанесли удар из РСЗО.

Шалыгинскую громаду оккупационные войска атаковали из артиллерии и FPV-дронами.

По Эсманьской громаде российские захватчики ударили из минометов.

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Ситуация на Сумщине

Напомним, что за минувшие сутки, 12 мая, российские оккупанты обстреляли 24 населенных пункта Сумской области. Всего было зафиксировано 210 вражеских ударов.

Из-за значительного усиления вражеских обстрелов Сумская ОВА осуществляет заблаговременную добровольную эвакуацию из Белополья и Ворожбы. Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. В громадах начали оповещение населения об эвакуации. Эвакуированное население разместят на территории области.

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