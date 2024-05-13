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Новости Война
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В течение дня оккупанты совершили 36 обстрелов Сумщины. Захватчики атаковали 11 громад, - ОВА

13 травня окупанти здійснили 36 обстрілів Сумщини

13 мая российские военные совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области было зафиксировано 166 взрывов. Обстрелам подвергся ряд громад.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Белопольская громада: здесь враг бил из минометов и вел обстрел из ствольной артиллерии.
  • Путивльская громада: враг сбросил два дрона - "Ланцет" и FPV-дрон.
  • Дружбовская громада: здесь российские захватчики ударили из РСЗО, а также вели обстрелы из минометов и ствольной артиллерии.
  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии, было зафиксировано 2 взрыва.
  • Зноб-Новгородская громада: по ней оккупанты вели обстрелы из минометов, а также из ствольной артиллерии.
  • Юнаковская громада: здесь враг бил из минометов.
  • Хотинская громада: зафиксированы минометные обстрелы, также один обстрел был осуществлен вражеским танком.
  • Середино-Будская громада: оккупанты нанесли удар из РСЗО.
  • Шалыгинскую громаду оккупационные войска атаковали из артиллерии и FPV-дронами.
  • По Эсманьской громаде российские захватчики ударили из минометов.

Также читайте: На Сумщине проводится эвакуация из Белополья и Ворожбы из-за значительного усиления обстрелов

Ситуация на Сумщине

Напомним, что за минувшие сутки, 12 мая, российские оккупанты обстреляли 24 населенных пункта Сумской области. Всего было зафиксировано 210 вражеских ударов.

Из-за значительного усиления вражеских обстрелов Сумская ОВА осуществляет заблаговременную добровольную эвакуацию из Белополья и Ворожбы. Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. В громадах начали оповещение населения об эвакуации. Эвакуированное население разместят на территории области.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Сумщины в течение суток: один человек погиб, еще 3 - получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27016) Сумская область (3029) рашисты (22)


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