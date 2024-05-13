В течение дня оккупанты совершили 36 обстрелов Сумщины. Захватчики атаковали 11 громад, - ОВА
13 мая российские военные совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области было зафиксировано 166 взрывов. Обстрелам подвергся ряд громад.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Белопольская громада: здесь враг бил из минометов и вел обстрел из ствольной артиллерии.
- Путивльская громада: враг сбросил два дрона - "Ланцет" и FPV-дрон.
- Дружбовская громада: здесь российские захватчики ударили из РСЗО, а также вели обстрелы из минометов и ствольной артиллерии.
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии, было зафиксировано 2 взрыва.
- Зноб-Новгородская громада: по ней оккупанты вели обстрелы из минометов, а также из ствольной артиллерии.
- Юнаковская громада: здесь враг бил из минометов.
- Хотинская громада: зафиксированы минометные обстрелы, также один обстрел был осуществлен вражеским танком.
- Середино-Будская громада: оккупанты нанесли удар из РСЗО.
- Шалыгинскую громаду оккупационные войска атаковали из артиллерии и FPV-дронами.
- По Эсманьской громаде российские захватчики ударили из минометов.
Ситуация на Сумщине
Напомним, что за минувшие сутки, 12 мая, российские оккупанты обстреляли 24 населенных пункта Сумской области. Всего было зафиксировано 210 вражеских ударов.
Из-за значительного усиления вражеских обстрелов Сумская ОВА осуществляет заблаговременную добровольную эвакуацию из Белополья и Ворожбы. Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. В громадах начали оповещение населения об эвакуации. Эвакуированное население разместят на территории области.
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