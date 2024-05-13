Последствия вражеских обстрелов Сумщины в течение суток: один человек погиб, еще 3 - получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 12 мая, российские оккупанты обстреляли 24 населенных пункта Сумской области. Всего зафиксировано 210 вражеских ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"В результате атак один человек погиб еще трое получили ранения. Кроме того, повреждены шесть частных домовладений и три автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным фактам открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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Обстрелы Сумщины 13 мая

В ОВА сообщили, что ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 24 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская и Краснопольская громады.

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (12 взрывов).

Белопольская громада: осуществлены обстрелы из РСЗО (8 взрывов), минометов (3 взрыва), удар FPV дроном (1 взрыв).

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Напомним, в субботу, 11 мая, российская армия ударила ракетой по инфраструктуре пригорода Сум. В результате обстрела одна женщина погибла.









