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Последствия вражеских обстрелов Сумщины в течение суток: один человек погиб, еще 3 - получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 12 мая, российские оккупанты обстреляли 24 населенных пункта Сумской области. Всего зафиксировано 210 вражеских ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"В результате атак один человек погиб еще трое получили ранения. Кроме того, повреждены шесть частных домовладений и три автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным фактам открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня рашисты совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины: один человек погиб, двое ранены, - Сумская ОВА

Обстрелы Сумщины 13 мая

В ОВА сообщили, что ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 24 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская и Краснопольская громады.

  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (12 взрывов).
  • Белопольская громада: осуществлены обстрелы из РСЗО (8 взрывов), минометов (3 взрыва), удар FPV дроном (1 взрыв).

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Напомним, в субботу, 11 мая, российская армия ударила ракетой по инфраструктуре пригорода Сум. В результате обстрела одна женщина погибла.

Обстріли Сумщини 12 травня 2024 року
Обстріли Сумщини 12 травня 2024 року
Обстріли Сумщини 12 травня 2024 року
Обстріли Сумщини 12 травня 2024 року
Обстріли Сумщини 12 травня 2024 року

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3125)


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13.05.2024 10:16 Ответить
 
 