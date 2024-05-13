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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини впродовж доби: 1 людина загинула, ще 3 - зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 12 травня, російські окупанти обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано 210 ворожих ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Внаслідок атак один чоловік загинув ще троє отримали поранення. Крім того, пошкоджено шість приватних домоволодінь та три автомобілі", - йдеться у повідомленні.

За даними фактами відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня рашисти здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини: одна людина загинула, двоє поранені, - Сумська ОВА

Обстріли Сумщини 13 травня

В ОВА повідомили, що вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Краснопільська громади.

  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (12 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено обстріли з РСЗВ (8 вибухів), мінометів (3 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух).

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Нагадаємо, у суботу, 11 травня, російська армія вдарила ракетою по інфраструктурі передмістя Сум. Унаслідок обстрілу одна жінка загинула.

Обстріли Сумщини 12 травня 2024 року
Обстріли Сумщини 12 травня 2024 року
Обстріли Сумщини 12 травня 2024 року
Обстріли Сумщини 12 травня 2024 року
Обстріли Сумщини 12 травня 2024 року

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3674)


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13.05.2024 10:16 Відповісти
 
 