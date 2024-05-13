Наслідки ворожих обстрілів Сумщини впродовж доби: 1 людина загинула, ще 3 - зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 12 травня, російські окупанти обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано 210 ворожих ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Внаслідок атак один чоловік загинув ще троє отримали поранення. Крім того, пошкоджено шість приватних домоволодінь та три автомобілі", - йдеться у повідомленні.

За даними фактами відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

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Обстріли Сумщини 13 травня

В ОВА повідомили, що вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Краснопільська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (12 вибухів).

Білопільська громада: здійснено обстріли з РСЗВ (8 вибухів), мінометів (3 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух).

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Нагадаємо, у суботу, 11 травня, російська армія вдарила ракетою по інфраструктурі передмістя Сум. Унаслідок обстрілу одна жінка загинула.









