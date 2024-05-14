Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли 31 населенный пункт Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
Так, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 31 населенный пункт Сумской области. Всего насчитано 208 ударов.
В результате атак поврежден один многоквартирный дом, пять частных домовладений, ангар и здание предприятия.
Ситуация на границе по состоянию на утро 14 мая
"Ночью и утром россияне совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 78 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады", - сообщили в Сумской ОГА.
- Середино-Будская громада: враг бил из РСЗО (4 взрыва).
- Новослободская громада: осуществлен обстрел из РСЗО (30 взрывов).
- Белопольская громада: 13 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Краснопольская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (9 взрывов).
- Эсманьская громада: был обстрел из стрелкового оружия и минометный обстрел (6 взрывов).
- Хотинская громада: враг ударил из минометов (8 взрывов).
- Великописаревская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Mykola Korzh #551971
показать весь комментарий14.05.2024 10:17 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий14.05.2024 12:42 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль