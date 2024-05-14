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Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли 31 населенный пункт Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

Так, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 31 населенный пункт Сумской области. Всего насчитано 208 ударов.

В результате атак поврежден один многоквартирный дом, пять частных домовладений, ангар и здание предприятия.

Обстріли Сумщини за 13 травня

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение дня оккупанты совершили 36 обстрелов Сумщины. Захватчики атаковали 11 общин, - ОВА

Ситуация на границе по состоянию на утро 14 мая

"Ночью и утром россияне совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 78 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады", - сообщили в Сумской ОГА.

  • Середино-Будская громада: враг бил из РСЗО (4 взрыва).
  • Новослободская громада: осуществлен обстрел из РСЗО (30 взрывов).
  • Белопольская громада: 13 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Краснопольская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (9 взрывов).
  • Эсманьская громада: был обстрел из стрелкового оружия и минометный обстрел (6 взрывов).
  • Хотинская громада: враг ударил из минометов (8 взрывов).
  • Великописаревская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).

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Обстріли Сумщини за 13 травня
Обстріли Сумщини за 13 травня
Обстріли Сумщини за 13 травня

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3129)


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))) прогнози від Буданова ми вже чули, але враховуючи що всі фортифікації на бумазі і лінія орка соровікіна лише на півдні- то ХЗ
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14.05.2024 10:17 Ответить
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14.05.2024 12:42 Ответить
 
 