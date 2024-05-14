Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли 31 населенный пункт Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

Так, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 31 населенный пункт Сумской области. Всего насчитано 208 ударов.

В результате атак поврежден один многоквартирный дом, пять частных домовладений, ангар и здание предприятия.

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Ситуация на границе по состоянию на утро 14 мая

"Ночью и утром россияне совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 78 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады", - сообщили в Сумской ОГА.

Середино-Будская громада: враг бил из РСЗО (4 взрыва).

Новослободская громада: осуществлен обстрел из РСЗО (30 взрывов).

Белопольская громада: 13 мин сбросили россияне на территорию громады.

Краснопольская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (9 взрывов).

Эсманьская громада: был обстрел из стрелкового оружия и минометный обстрел (6 взрывов).

Хотинская громада: враг ударил из минометов (8 взрывов).

Великописаревская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).

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