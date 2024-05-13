Понад 6700 жителів вже евакуйовано з прикордонних населених пунктів Харківщини. ФОТОрепортаж
Співробітники ДСНС та Нацполіції, спільно з волонтерами та представниками місцевих громад, продовжують проводити евакуаційні заходи. З прикордоння Харківщини вже евакуйовано понад 6700 жителів, з них 535 дітей та 128 маломобільних осіб.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що постійно проводиться оповіщення населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів.
Також психологи ДСНС працюють на території проміжних евакопунктів та надають підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії.
"Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 6700 жителів, з них 535 дітей та 128 маломобільних осіб", - повідомили в ДСНС.
Як повідомляв очільник ОВА Синєгубов, у Вовчанську залишаються ще близько 200 людей, окупантів стримують на всіх підходах до міста.
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ви так мені нагадуєте кацапство, що навіть не смішно