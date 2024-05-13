Понад 6700 жителів вже евакуйовано з прикордонних населених пунктів Харківщини. ФОТОрепортаж

Співробітники ДСНС та Нацполіції, спільно з волонтерами та представниками місцевих громад, продовжують проводити евакуаційні заходи. З прикордоння Харківщини вже евакуйовано понад 6700 жителів, з них 535 дітей та 128 маломобільних осіб.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що постійно проводиться оповіщення населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів.











Також психологи ДСНС працюють на території проміжних евакопунктів та надають підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії.







"Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 6700 жителів, з них 535 дітей та 128 маломобільних осіб", - повідомили в ДСНС.

Як повідомляв очільник ОВА Синєгубов, у Вовчанську залишаються ще близько 200 людей, окупантів стримують на всіх підходах до міста.