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Понад 6700 жителів вже евакуйовано з прикордонних населених пунктів Харківщини. ФОТОрепортаж

Співробітники ДСНС та Нацполіції, спільно з волонтерами та представниками місцевих громад, продовжують проводити евакуаційні заходи. З прикордоння Харківщини вже евакуйовано понад 6700 жителів, з них 535 дітей та 128 маломобільних осіб.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що постійно проводиться оповіщення населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів.

Евакуація людей з прикордоння Харківщини
Евакуація людей з прикордоння Харківщини
Евакуація людей з прикордоння Харківщини
Також психологи ДСНС працюють на території проміжних евакопунктів та надають підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії.

Евакуація населення з Харківщини
Евакуація населення з Харківщини

"Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 6700 жителів, з них 535 дітей та 128 маломобільних осіб", - повідомили в ДСНС.

Як повідомляв очільник ОВА Синєгубов, у Вовчанську залишаються ще близько 200 людей, окупантів стримують на всіх підходах до міста.

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Харківщина (6054) евакуація (2312) ДСНС (5105)


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та відєбіться - майські в нас!
ви так мені нагадуєте кацапство, що навіть не смішно
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13.05.2024 22:32 Відповісти
І все це через розкрадені на будівництві укріпленнь гроші, які платили фірмам, що недавно з'явилися, і якими керували особи з кримінальним іміджем.
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13.05.2024 22:32 Відповісти
Ударных группировок врага нет, сил для наступления у них не достаточно... Это все ипсо, что бы посеять панику.
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13.05.2024 22:36 Відповісти
Відвяжіть тварин! Ті хто евакуйовуються, випустіть тварин, відвяжіть з цепків, будьте людьми
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13.05.2024 22:56 Відповісти
 
 