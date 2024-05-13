Более 6700 жителей уже эвакуированы из приграничных населенных пунктов Харьковщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГСЧС и Нацполиции, совместно с волонтерами и представителями местных громад, продолжают проводить эвакуационные мероприятия. С приграничья Харьковщины уже эвакуированы более 6700 жителей, из них 535 детей и 128 маломобильных лиц.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что постоянно проводится оповещение населения о необходимости эвакуироваться из приграничных населенных пунктов.











Также психологи ГСЧС работают на территории промежуточных эвакопунктов и оказывают поддержку людям, которые вынуждены покинуть собственные дома из-за активных боевых действий.







"Всего из приграничных населенных пунктов Харьковской области совместными усилиями эвакуировано уже более 6700 жителей, из них 535 детей и 128 маломобильных лиц", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал глава ОВА Синегубов, в Волчанске остаются еще около 200 человек, оккупантов сдерживают на всех подходах к городу.