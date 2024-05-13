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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Более 6700 жителей уже эвакуированы из приграничных населенных пунктов Харьковщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГСЧС и Нацполиции, совместно с волонтерами и представителями местных громад, продолжают проводить эвакуационные мероприятия. С приграничья Харьковщины уже эвакуированы более 6700 жителей, из них 535 детей и 128 маломобильных лиц.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что постоянно проводится оповещение населения о необходимости эвакуироваться из приграничных населенных пунктов.

Евакуація людей з прикордоння Харківщини
Евакуація людей з прикордоння Харківщини
Евакуація людей з прикордоння Харківщини
Также психологи ГСЧС работают на территории промежуточных эвакопунктов и оказывают поддержку людям, которые вынуждены покинуть собственные дома из-за активных боевых действий.

Евакуація населення з Харківщини
Евакуація населення з Харківщини

"Всего из приграничных населенных пунктов Харьковской области совместными усилиями эвакуировано уже более 6700 жителей, из них 535 детей и 128 маломобильных лиц", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал глава ОВА Синегубов, в Волчанске остаются еще около 200 человек, оккупантов сдерживают на всех подходах к городу.

Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2072) ГСЧС (4966)


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та відєбіться - майські в нас!
ви так мені нагадуєте кацапство, що навіть не смішно
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13.05.2024 22:32 Ответить
І все це через розкрадені на будівництві укріпленнь гроші, які платили фірмам, що недавно з'явилися, і якими керували особи з кримінальним іміджем.
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13.05.2024 22:32 Ответить
Ударных группировок врага нет, сил для наступления у них не достаточно... Это все ипсо, что бы посеять панику.
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13.05.2024 22:36 Ответить
Відвяжіть тварин! Ті хто евакуйовуються, випустіть тварин, відвяжіть з цепків, будьте людьми
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13.05.2024 22:56 Ответить
 
 