Армия РФ действительно планировала операцию наступления на Сумщине. В настоящее время содержит небольшую группировку сил в городе Суджа, - Буданов

Россия изначально планировала операцию не только в Харьковской, но и в Сумской области. Сейчас небольшая группировка российских войск сосредоточена в пограничном городе Суджа. Однако ситуация пока не позволила врагу начать активные действия.

Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается Сумской области. Россияне на самом деле с самого начала планировали так же операцию и в этой области. По состоянию на сейчас небольшие группировки сил они удерживают в приграничье. У них это город Суджа, а с нашей стороны это Сумское направление", - отметил он.

Однако "ситуация пока им не позволила приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана".

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По его словам, чтобы враг начал отступать в Харьковской области, его сначала надо выбить.

"Сам по себе он никуда не уйдет, это надо понимать. Бои будут продолжаться, и бои не простые", - резюмировал Буданов.

Заявление Буданова об угрозе наступления на Сумы

Как сообщалось, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум.

Начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступления российских войск на Сумы и область не зафиксировано.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.