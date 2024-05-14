РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5823 посетителя онлайн
Новости Война
4 829 35

Армия РФ действительно планировала операцию наступления на Сумщине. В настоящее время содержит небольшую группировку сил в городе Суджа, - Буданов

Росія готувала операцію наступу на Сумщині

Россия изначально планировала операцию не только в Харьковской, но и в Сумской области. Сейчас небольшая группировка российских войск сосредоточена в пограничном городе Суджа. Однако ситуация пока не позволила врагу начать активные действия.

Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается Сумской области. Россияне на самом деле с самого начала планировали так же операцию и в этой области. По состоянию на сейчас небольшие группировки сил они удерживают в приграничье. У них это город Суджа, а с нашей стороны это Сумское направление", - отметил он.

Однако "ситуация пока им не позволила приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готовимся к любому развитию событий. Будет попытка наступления - будем давать ответ, - ОТГВ "Северск" о Сумщине

По его словам, чтобы враг начал отступать в Харьковской области, его сначала надо выбить.

"Сам по себе он никуда не уйдет, это надо понимать. Бои будут продолжаться, и бои не простые", - резюмировал Буданов.

Заявление Буданова об угрозе наступления на Сумы

Как сообщалось, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум.

Начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступления российских войск на Сумы и область не зафиксировано.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Также читайте: Россияне задействовали 30 тысяч военных для наступления на севере Харьковщины, - секретарь СНБО Литвиненко

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Автор: 

армия РФ (19129) Буданов Кирилл (456) Сумская область (3029) Суджа (45)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7

показать весь комментарий
14.05.2024 12:41
+5
Суджа зовсім недалеко від Сумської області і зокрема від Сум. В 90-х люди часто туди їздили продавали росіянам всіляку всячину.

Всього декілька ракетних чи дронових атак могло б зменшити загрозу я так розумію. Але ж краще дочекатися поки вони нападуть, а потім ''незламні'' відео випускати.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:39
+4
в ефірі телемарафону:
невеликі угруповання сил вони утримують у прикордонні... ситуація поки що не дозволила ворогу розпочати активні дії
заявив у коментарі Тhe New York Times:
російські війська зроблять потужний наступ у напрямку Сум
От якби ми були кацапами, могли б сказати "найобка - друг чєкіста", але...
показать весь комментарий
14.05.2024 12:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жгі, будьоний! дуже цінна інформація про те, що було НАСПРАВДІ
показать весь комментарий
14.05.2024 12:35 Ответить
в ефірі телемарафону:
невеликі угруповання сил вони утримують у прикордонні... ситуація поки що не дозволила ворогу розпочати активні дії
заявив у коментарі Тhe New York Times:
російські війська зроблять потужний наступ у напрямку Сум
От якби ми були кацапами, могли б сказати "найобка - друг чєкіста", але...
показать весь комментарий
14.05.2024 12:35 Ответить
На рахунок того інтерв'ю Буданова в NYT, то вже є https://t.me/zloyodessit/21695 реакція одного з мілітаріоглядачів:
"Дорогі друзі!
New York Times як була смітником, так ним і залишається.
Одна річ, коли ці нікчемні хайпожери спотворюють слова цивільних експертів та аналітиків, а зовсім інша, коли офіційних осіб із відповідними повноваженнями.
New York Times - це не "сторожові пси" демократії. New York Times завжди були, є і будуть, шавками хайпу.
Мені здається настав час цю контору з України видворяти.".
показать весь комментарий
14.05.2024 13:45 Ответить
опять одно вью на 25 частей разбито)
показать весь комментарий
14.05.2024 12:36 Ответить
Пзць, чи він навмисно ворога плутає, чи реально якусь маячню несе. То наступ то ненаступ....
показать весь комментарий
14.05.2024 12:37 Ответить
Українців заставляє масово корвалол купувати. Мабуть процент від продажів отримує.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:42 Ответить
Так звані "журналісти" NYT не лише змінили контекст його висловлювань та спотворили слова Буданова, а й додали до матеріалу рашистські наративи про обстріл Бєлгорода та обвал під'їзду в житловій багатоповерхівці.
Ось - реакція на це мілітариблогера Коваленка.
показать весь комментарий
14.05.2024 13:53 Ответить
розходимось.... баба Буданга має рацію.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:37 Ответить
Нехай передасть на фронт, там вона буде корисніша
показать весь комментарий
14.05.2024 12:43 Ответить
Я навіть більше скажу, росія від самого початку планувала операцію не лише в Харківській області, а ще з півдня, з Криму, з півночі на київ, в тому числі з білорашки і т. д. і т. п.
Від самого початку у лютому 2022.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:39 Ответить
Суджа зовсім недалеко від Сумської області і зокрема від Сум. В 90-х люди часто туди їздили продавали росіянам всіляку всячину.

Всього декілька ракетних чи дронових атак могло б зменшити загрозу я так розумію. Але ж краще дочекатися поки вони нападуть, а потім ''незламні'' відео випускати.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:39 Ответить
Вони не тупі, вже не формують колони і палаткові табори. ОС і техніка розосереджені на великій площі, до купи збираються за пару годин до перетину кордону.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:42 Ответить

показать весь комментарий
14.05.2024 12:41 Ответить
Так туди і треба передати, в Суджу, Благодатний вогонь від України!
Або направити резнікова з бакановим туди ж… Бо генєсрал хорошковський з п/п-ком червоненком працюють з агентами в Західній Європі, їм зараз, не до війни з орками…
показать весь комментарий
14.05.2024 12:41 Ответить
Так бийте по тій Суджі, чи будете іх в Суми чекати?
показать весь комментарий
14.05.2024 12:42 Ответить
партнери забороняють стріляти по рашці. Бо ескалація
показать весь комментарий
14.05.2024 22:51 Ответить
Чому саме на Суми наступ?
Зручніше ж знову, як у лютому 2022го, вдарити між Боромлею- Тростянцем- Охтиркою, перерізати дороги з Харкова на Сумщину; а далі на південь-південний захід, відсікаючи сполучення Харкова з Полтавщиною.
І буде з Харкова блокований Маріуполь2.0.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:44 Ответить
Та воно десь так і є. Тільки ніхто про це в голос не говорить.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:51 Ответить
ну такое....и ****** кацапам со стороны киева в спину,у них на в районе крынок,алеш.песков стоят 70 к мяса эти недолугі ничего не могут в районе тех же крынок сделать,нууу какой город миллионик 30-40 к тупого фарша это даже не смешно,єто даже как то неуважительно🤓
показать весь комментарий
14.05.2024 12:53 Ответить
Жгі ісчо, кірілка. Сьогодні твій день.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:46 Ответить
Чому не закликають в тероборону ? Військові ж самостійно не встигнуть попередити. А місцеві (дайте зброю) облаштують засідки, і зустрінуть вчасно. Гадаю кожний підрозділ ЗСУ повинен мати місцевих провідників ! І готувати місцевих для опіру. А то замкнулись у свої проблеми.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:46 Ответить
Більше 2-х років вже закликають, і зброю готові давати, однак черг не спостерігається під тцк. Чи хочеться так-камаз приїхав, борти пораскривав, вивалив зброю і бери хто хочеш куди хочеш ?
показать весь комментарий
14.05.2024 13:00 Ответить
Ти - махновець чи анархіст - моряк Балтійського флоту. Часи розкидання гвинтівками закінчились ще у минулому столітті. У військових є зброя на позаштатні випадки. І є командири. Заклику для місцевих немає. Для злагодження на початку, для вивчення місцевості. Бо львівська тероборона на харківському кордоні показала, що не все гаразд ... без місцевих. Та й цигани прийдуть за технікою . Їм коні завжди треба.
показать весь комментарий
14.05.2024 13:06 Ответить
У Сумах місцеві з 2022 готуються.
показать весь комментарий
14.05.2024 13:16 Ответить
Сподіваюсь, що так. Хоча Краснопілля показало, що там тероборона ОГОГО яка ! На рівні профі. З ізраїльської армії. Бо вчив їх саме звідти вояка. У відпустці. 2021 року.
показать весь комментарий
14.05.2024 13:20 Ответить
То вє#іть туди Атакамсами, якщо знаєте де Рашисти!!!
Чи Британськими Storm Shadow.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:59 Ответить
Там 10 км. від кордону, можна з арти добити, но це вже сложно, треба сраки підняти, простіше щось в неті ********* і нехай вітер ностить...
показать весь комментарий
14.05.2024 14:04 Ответить
Дещо раніше Очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум, Джерело:

А через декілька годин Армія РФ насправді планувала операцію наступу на Сумщині. Наразі утримує невелике угруповання сил у місті Суджа, - Буданов Джерело:
показать весь комментарий
14.05.2024 13:16 Ответить
туман войны,потому и ненадо вью иностранным сми считать за чистую монету на 50% если не больше преувеличений.или ему сказать все ******* ******* нах нам те ваши пушки ракеты там 3 инвалида костромских наступать будут)
показать весь комментарий
14.05.2024 13:20 Ответить
Буданов, так вчора, чи сьогодні ти ж казав шо великий наступ буде на Суми...
показать весь комментарий
14.05.2024 14:07 Ответить
щоб ворог почав відступати в Харківській області, його спочатку треба вибити. Джерело:
Сунь Цзы нервово ковтає недопалки
показать весь комментарий
14.05.2024 14:16 Ответить
Щось Буданов став часто плутатися в показах.....Можливо скоро послом пошлють,в Буркіна-Фасо?
показать весь комментарий
14.05.2024 14:41 Ответить
Мабуть вже білі штанів дістав....і на каву!
показать весь комментарий
14.05.2024 15:52 Ответить
 
 