Армія РФ насправді планувала операцію наступу на Сумщині. Наразі утримує невелике угруповання сил у місті Суджа, - Буданов

Росія від самого початку планувала операцію не лише в Харківській, а й у Сумській області. Зараз невелике угруповання російських військ зосереджене у прикордонні міста Суджа. Однак ситуація поки що не дозволила ворогу розпочати активні дії.

Про це заявив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується Сумської області. Росіяни насправді з самого початку планували так само операцію і в цій області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують у прикордонні. У них це місто Суджа, а з нашого боку це Сумський напрямок", - зазначив він.

Однак "ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану".

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За його словами, щоб ворог почав відступати в Харківській області, його спочатку треба вибити.

"Сам по собі він нікуди не піде, це треба розуміти. Бої будуть тривати, і бої не прості", - резюмував Буданов.

Заява Буданова щодо загрози наступу на Суми

Як повідомлялося, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.