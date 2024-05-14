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Новини Війна
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Армія РФ насправді планувала операцію наступу на Сумщині. Наразі утримує невелике угруповання сил у місті Суджа, - Буданов

Росія готувала операцію наступу на Сумщині

Росія від самого початку планувала операцію не лише в Харківській, а й у Сумській області. Зараз невелике угруповання російських військ зосереджене у прикордонні міста Суджа. Однак ситуація поки що не дозволила ворогу розпочати активні дії.

Про це заявив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується Сумської області. Росіяни насправді з самого початку планували так само операцію і в цій області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують у прикордонні. У них це місто Суджа, а з нашого боку це Сумський напрямок", - зазначив він.

Однак "ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану".

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За його словами, щоб ворог почав відступати в Харківській області, його спочатку треба вибити.

"Сам по собі він нікуди не піде, це треба розуміти. Бої будуть тривати, і бої не прості", - резюмував Буданов.

Заява Буданова щодо загрози наступу на Суми

Як повідомлялося, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Автор: 

армія рф (17277) Буданов Кирило (492) Сумська область (3609) Суджа (45)


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Топ коментарі
+7

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14.05.2024 12:41
+5
Суджа зовсім недалеко від Сумської області і зокрема від Сум. В 90-х люди часто туди їздили продавали росіянам всіляку всячину.

Всього декілька ракетних чи дронових атак могло б зменшити загрозу я так розумію. Але ж краще дочекатися поки вони нападуть, а потім ''незламні'' відео випускати.
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14.05.2024 12:39
+4
в ефірі телемарафону:
невеликі угруповання сил вони утримують у прикордонні... ситуація поки що не дозволила ворогу розпочати активні дії
заявив у коментарі Тhe New York Times:
російські війська зроблять потужний наступ у напрямку Сум
От якби ми були кацапами, могли б сказати "найобка - друг чєкіста", але...
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14.05.2024 12:35
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жгі, будьоний! дуже цінна інформація про те, що було НАСПРАВДІ
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14.05.2024 12:35 Відповісти
в ефірі телемарафону:
невеликі угруповання сил вони утримують у прикордонні... ситуація поки що не дозволила ворогу розпочати активні дії
заявив у коментарі Тhe New York Times:
російські війська зроблять потужний наступ у напрямку Сум
От якби ми були кацапами, могли б сказати "найобка - друг чєкіста", але...
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14.05.2024 12:35 Відповісти
На рахунок того інтерв'ю Буданова в NYT, то вже є https://t.me/zloyodessit/21695 реакція одного з мілітаріоглядачів:
"Дорогі друзі!
New York Times як була смітником, так ним і залишається.
Одна річ, коли ці нікчемні хайпожери спотворюють слова цивільних експертів та аналітиків, а зовсім інша, коли офіційних осіб із відповідними повноваженнями.
New York Times - це не "сторожові пси" демократії. New York Times завжди були, є і будуть, шавками хайпу.
Мені здається настав час цю контору з України видворяти.".
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14.05.2024 13:45 Відповісти
опять одно вью на 25 частей разбито)
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14.05.2024 12:36 Відповісти
Пзць, чи він навмисно ворога плутає, чи реально якусь маячню несе. То наступ то ненаступ....
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14.05.2024 12:37 Відповісти
Українців заставляє масово корвалол купувати. Мабуть процент від продажів отримує.
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14.05.2024 12:42 Відповісти
Так звані "журналісти" NYT не лише змінили контекст його висловлювань та спотворили слова Буданова, а й додали до матеріалу рашистські наративи про обстріл Бєлгорода та обвал під'їзду в житловій багатоповерхівці.
Ось - реакція на це мілітариблогера Коваленка.
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14.05.2024 13:53 Відповісти
розходимось.... баба Буданга має рацію.
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14.05.2024 12:37 Відповісти
Нехай передасть на фронт, там вона буде корисніша
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14.05.2024 12:43 Відповісти
Я навіть більше скажу, росія від самого початку планувала операцію не лише в Харківській області, а ще з півдня, з Криму, з півночі на київ, в тому числі з білорашки і т. д. і т. п.
Від самого початку у лютому 2022.
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14.05.2024 12:39 Відповісти
Суджа зовсім недалеко від Сумської області і зокрема від Сум. В 90-х люди часто туди їздили продавали росіянам всіляку всячину.

Всього декілька ракетних чи дронових атак могло б зменшити загрозу я так розумію. Але ж краще дочекатися поки вони нападуть, а потім ''незламні'' відео випускати.
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14.05.2024 12:39 Відповісти
Вони не тупі, вже не формують колони і палаткові табори. ОС і техніка розосереджені на великій площі, до купи збираються за пару годин до перетину кордону.
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14.05.2024 12:42 Відповісти

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14.05.2024 12:41 Відповісти
Так туди і треба передати, в Суджу, Благодатний вогонь від України!
Або направити резнікова з бакановим туди ж… Бо генєсрал хорошковський з п/п-ком червоненком працюють з агентами в Західній Європі, їм зараз, не до війни з орками…
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14.05.2024 12:41 Відповісти
Так бийте по тій Суджі, чи будете іх в Суми чекати?
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14.05.2024 12:42 Відповісти
партнери забороняють стріляти по рашці. Бо ескалація
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14.05.2024 22:51 Відповісти
Чому саме на Суми наступ?
Зручніше ж знову, як у лютому 2022го, вдарити між Боромлею- Тростянцем- Охтиркою, перерізати дороги з Харкова на Сумщину; а далі на південь-південний захід, відсікаючи сполучення Харкова з Полтавщиною.
І буде з Харкова блокований Маріуполь2.0.
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14.05.2024 12:44 Відповісти
Та воно десь так і є. Тільки ніхто про це в голос не говорить.
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14.05.2024 12:51 Відповісти
ну такое....и ****** кацапам со стороны киева в спину,у них на в районе крынок,алеш.песков стоят 70 к мяса эти недолугі ничего не могут в районе тех же крынок сделать,нууу какой город миллионик 30-40 к тупого фарша это даже не смешно,єто даже как то неуважительно🤓
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14.05.2024 12:53 Відповісти
Жгі ісчо, кірілка. Сьогодні твій день.
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14.05.2024 12:46 Відповісти
Чому не закликають в тероборону ? Військові ж самостійно не встигнуть попередити. А місцеві (дайте зброю) облаштують засідки, і зустрінуть вчасно. Гадаю кожний підрозділ ЗСУ повинен мати місцевих провідників ! І готувати місцевих для опіру. А то замкнулись у свої проблеми.
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14.05.2024 12:46 Відповісти
Більше 2-х років вже закликають, і зброю готові давати, однак черг не спостерігається під тцк. Чи хочеться так-камаз приїхав, борти пораскривав, вивалив зброю і бери хто хочеш куди хочеш ?
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14.05.2024 13:00 Відповісти
Ти - махновець чи анархіст - моряк Балтійського флоту. Часи розкидання гвинтівками закінчились ще у минулому столітті. У військових є зброя на позаштатні випадки. І є командири. Заклику для місцевих немає. Для злагодження на початку, для вивчення місцевості. Бо львівська тероборона на харківському кордоні показала, що не все гаразд ... без місцевих. Та й цигани прийдуть за технікою . Їм коні завжди треба.
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14.05.2024 13:06 Відповісти
У Сумах місцеві з 2022 готуються.
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14.05.2024 13:16 Відповісти
Сподіваюсь, що так. Хоча Краснопілля показало, що там тероборона ОГОГО яка ! На рівні профі. З ізраїльської армії. Бо вчив їх саме звідти вояка. У відпустці. 2021 року.
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14.05.2024 13:20 Відповісти
То вє#іть туди Атакамсами, якщо знаєте де Рашисти!!!
Чи Британськими Storm Shadow.
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14.05.2024 12:59 Відповісти
Там 10 км. від кордону, можна з арти добити, но це вже сложно, треба сраки підняти, простіше щось в неті ********* і нехай вітер ностить...
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14.05.2024 14:04 Відповісти
Дещо раніше Очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум, Джерело:

А через декілька годин Армія РФ насправді планувала операцію наступу на Сумщині. Наразі утримує невелике угруповання сил у місті Суджа, - Буданов Джерело:
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14.05.2024 13:16 Відповісти
туман войны,потому и ненадо вью иностранным сми считать за чистую монету на 50% если не больше преувеличений.или ему сказать все ******* ******* нах нам те ваши пушки ракеты там 3 инвалида костромских наступать будут)
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14.05.2024 13:20 Відповісти
Буданов, так вчора, чи сьогодні ти ж казав шо великий наступ буде на Суми...
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14.05.2024 14:07 Відповісти
щоб ворог почав відступати в Харківській області, його спочатку треба вибити. Джерело:
Сунь Цзы нервово ковтає недопалки
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14.05.2024 14:16 Відповісти
Щось Буданов став часто плутатися в показах.....Можливо скоро послом пошлють,в Буркіна-Фасо?
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14.05.2024 14:41 Відповісти
Мабуть вже білі штанів дістав....і на каву!
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14.05.2024 15:52 Відповісти
 
 