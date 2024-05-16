Из Белополья на Сумщине планируют эвакуировать пенсионеров и больных, - городской голова

Из-за усиления вражеских обстрелов власти Сумщины объявили об обязательной эвакуации двух городов на границе с Россией - Ворожба и Белополье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" рассказал городской голова Белополья Юрий Зарко.

"Эвакуация была объявлена 10 мая. Люди и раньше начали самостоятельно выезжать в безопасные места, потому что были ежедневные прилеты КАБов, артиллерия била, РСЗО. В городе нет района, куда бы не прилетало, много разрушений", - сообщил городской голова.

Он добавил, что в городе осталось определенное количество людей, которые не имели возможности физической или материальной куда-то уехать. Им предложены места компактного временного проживания в Сумах.

"Сейчас 70 человек записались на эвакуацию, а в целом изъявили желание эвакуироваться около 100 человек. 14 мая прибыли первые автобусы, поэтому 28 человек выехали в Сумы, среди них шестеро детей", - отметил Зарко.

Он отметил, что в городе также есть маломобильные люди, прикованные к постели больные, пенсионеры.

"Будем определять дни, когда их будем вывозить", - пояснил городской голова.

Напомним, ранее городской голова Зарко сообщал, что организованная эвакуация из Белополья будет 17 мая, сейчас люди выезжают самостоятельно.

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