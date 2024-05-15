Враг распространяет фейковое сообщение якобы от ГСЧС с призывом эвакуироваться из Харькова, - МВД. ФОТО

МВД Украины предупреждает о вражеском фейке якобы от ГСЧС о необходимости эвакуации из Харькова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Вражеские телеграм каналы распространяют сообщения якобы от ГСЧС Украины с призывами эвакуироваться из города Харькова в более безопасное место. В качестве доказательства демонстрируют фото экрана телефона, на котором видно соответствующее сообщение.

На самом деле это очередной вражеский фейк, цель которого - посеять панические настроения среди общества. Потребности в эвакуации жителей Харькова пока нет", - отмечают в МВД.

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