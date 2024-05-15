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Новости Война
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Враг распространяет фейковое сообщение якобы от ГСЧС с призывом эвакуироваться из Харькова, - МВД. ФОТО

МВД Украины предупреждает о вражеском фейке якобы от ГСЧС о необходимости эвакуации из Харькова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Вражеские телеграм каналы распространяют сообщения якобы от ГСЧС Украины с призывами эвакуироваться из города Харькова в более безопасное место. В качестве доказательства демонстрируют фото экрана телефона, на котором видно соответствующее сообщение.

фейк про евакуацію з Харкова

На самом деле это очередной вражеский фейк, цель которого - посеять панические настроения среди общества. Потребности в эвакуации жителей Харькова пока нет", - отмечают в МВД.

Также читайте: Сегодня об эвакуации из Харькова речь не идет. Сюда эвакуируют людей из области, - мэр Терехов

Автор: 

МВД (9316) Харьков (7443) эвакуация (2061) фейк (677)


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Топ комментарии
+6


Реєстрація: 15 травня 2024

Заходив: 15 травня 2024 в 18:01

Мене читають: 0

Я читаю: 0

і цим доказано що ти тупа троляка
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15.05.2024 18:44
+2
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15.05.2024 18:49
+1
То фанат мертвечуківської повії чаплигі, рекламує цього підара в інших дописах
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15.05.2024 18:47
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Можливо з бєлгорода?
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15.05.2024 18:38 Ответить


Реєстрація: 15 травня 2024

Заходив: 15 травня 2024 в 18:01

Мене читають: 0

Я читаю: 0

і цим доказано що ти тупа троляка
показать весь комментарий
15.05.2024 18:44 Ответить
То фанат мертвечуківської повії чаплигі, рекламує цього підара в інших дописах
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15.05.2024 18:47 Ответить
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15.05.2024 18:49 Ответить
Государственные институты во все времена работали исключительно в интересах власти.Народ им не доверял и не доверяет.Поэтому и разрушать их любая власть у нас не хочет.Эта власть значительно невежественна других и принимает новые законы утверждая себя в беспредельщиков по отношению к госинститутам.Они ничего не ломали,а усовершенствуют беззастенчиво новые законы для госинститутов исключительно для себя.
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15.05.2024 19:08 Ответить
Так ЗАПОМИНАЕМ - ВЛАСТЬ ЗАЯВЛЯЕТ ЧТО НЕ НУЖНО ЖИТЕЛЯМ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ!!!!

Кого оно потом будет винить в жертвах среди мирных !?
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15.05.2024 19:28 Ответить
 
 