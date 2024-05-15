Ворог поширює фейкове повідомлення нібито від ДСНС із закликом евакуюватись з Харкова, - МВС. ФОТО

МВС України попереджає про ворожий фейк нібито від ДСНС щодо необхідності евакуації з Харкова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Ворожі телеграм канали поширюють повідомлення нібито від ДСНС України із закликами евакуюватися з міста Харкова у безпечніше місце. Як доказ демонструють фото екрана телефона, на якому видно відповідне повідомлення.

Насправді це черговий ворожий фейк, мета якого – посіяти панічні настрої серед суспільства. Потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає", - наголошують в МВС.

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