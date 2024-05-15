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Новини Війна
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Ворог поширює фейкове повідомлення нібито від ДСНС із закликом евакуюватись з Харкова, - МВС. ФОТО

МВС України попереджає про ворожий фейк нібито від ДСНС щодо необхідності евакуації з Харкова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Ворожі телеграм канали поширюють повідомлення нібито від ДСНС України із закликами евакуюватися з міста Харкова у безпечніше місце. Як доказ демонструють фото екрана телефона, на якому видно відповідне повідомлення.

фейк про евакуацію з Харкова

Насправді це черговий ворожий фейк, мета якого – посіяти панічні настрої серед суспільства. Потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає", - наголошують в МВС.

Також читайте: Сьогодні про евакуацію з Харкова не йдеться. Сюди евакуюють людей з області, - мер Терехов

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МВС (3499) Харків (5556) евакуація (2304) фейк (743)


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Топ коментарі
+6


Реєстрація: 15 травня 2024

Заходив: 15 травня 2024 в 18:01

Мене читають: 0

Я читаю: 0

і цим доказано що ти тупа троляка
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15.05.2024 18:44
+2
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15.05.2024 18:49
+1
То фанат мертвечуківської повії чаплигі, рекламує цього підара в інших дописах
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15.05.2024 18:47
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Можливо з бєлгорода?
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15.05.2024 18:38 Відповісти


Реєстрація: 15 травня 2024

Заходив: 15 травня 2024 в 18:01

Мене читають: 0

Я читаю: 0

і цим доказано що ти тупа троляка
показати весь коментар
15.05.2024 18:44 Відповісти
То фанат мертвечуківської повії чаплигі, рекламує цього підара в інших дописах
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15.05.2024 18:47 Відповісти
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15.05.2024 18:49 Відповісти
Государственные институты во все времена работали исключительно в интересах власти.Народ им не доверял и не доверяет.Поэтому и разрушать их любая власть у нас не хочет.Эта власть значительно невежественна других и принимает новые законы утверждая себя в беспредельщиков по отношению к госинститутам.Они ничего не ломали,а усовершенствуют беззастенчиво новые законы для госинститутов исключительно для себя.
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15.05.2024 19:08 Відповісти
Так ЗАПОМИНАЕМ - ВЛАСТЬ ЗАЯВЛЯЕТ ЧТО НЕ НУЖНО ЖИТЕЛЯМ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ!!!!

Кого оно потом будет винить в жертвах среди мирных !?
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15.05.2024 19:28 Відповісти
 
 