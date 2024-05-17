У бійців ЗСУ вийшли з ладу термінали Starlink у день наступу військ РФ на Харківщину, - WP

Уранці 10 травня на початку російського наступу на Харківську область українські військові втратили всі можливості відслідковувати рух російських військ із дронів. Їх заглушили ворожі засоби РЕБ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на інформацію, отриману в українських військових.

Видання зазначає, що 125-та бригада територіальної оборони України, що розтягнулася приблизно на 43-кілометровій ділянці кордону Харківської області з Росією, використовувала розвідувальні дрони для щоденного спостереження за тим, як Росія нарощує сили для можливого нападу.

Однак вранці 10 травня так сталося, що бригада втратила всі свої відеоканали через російські електронні перешкоди.

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Зазначається, що термінали Starlink, які забезпечують базовий зв'язок українських військових, вийшли з ладу. Це уже вдруге така ситуація після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Ситуацію для WP прокоментував командир підрозділу безпілотників у бригаді з позивним "Артист". За його словами, зв'язок з дронами "просто зник".

"У певний момент ми залишилися повністю сліпими… Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухаються, ми працювали тільки по радіо або через телефони, де вони ще працювали", - розповів військовий.

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Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Вдень 15 травня Генштаб інформував, що Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська. У нічному зведенні Генштабу зазначалося, що ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську. Також повідомлялося, що 16 травня українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив 17 травня, що основні зусилля противника наразі зосереджені на напрямку Стрілеча-Липці та на захопленні Вовчанська на Харківщині, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.

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