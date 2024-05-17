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Новини Війна
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Ворог на Харківщині розширив зону активних бойових дій майже на 70 км. Основні зусилля зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захопленні Вовчанська, - Сирський

Олександр Сирський про ситуацію на фронті 17 травня

Російська армія намагається примусити ЗСУ залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву. Основні зусилля противника наразі зосереджені на напрямку Стрілеча-Липці та на захопленні Вовчанська на Харківщині, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй Facebook-сторінці головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"​​У зв’язку з ускладненням ситуації на сході України декілька днів поспіль працюю у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині. Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву", - йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захопленні Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил українських військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на фронті залишається загостреною. На чотирьох напрямках тривають гарячі бої, противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, - Сирський

"Із цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ противника "Сєвєр", до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Попереду будуть важкі бої й ворог до цього готується, зауважив Сирський.

"За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів, атаками у фланг і тил із різних напрямків", - наголосив він.

Читайте також: Йде бій у районі Стариці на Харківщині, у Вовчанську ситуація контрольована, - Генштаб

Україна має максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії.

"Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота. Попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони", - йдеться в дописі.

Також Сирський об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку.

Також читайте: Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті: По всій лінії – важкі бої

"Регулярно доповідаю Президенту України про ситуацію та хід виконання зазначених завдань. Відчутно, що керівництво обласних військових адміністрацій надає максимальну допомогу командувачам та командирам частин у вирішенні всіх проблемних питань.

Харків‘яни та жителі Харківської області активно долучаються та допомагають Силам оборони усім, чим можуть. Дякую кожному і кожній із Сил оборони, харків’янам окремо та усім нашим громадянам загалом за відвагу та стійкість", - резюмував головнокомандувач ЗСУ. 

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Вдень 15 травня Генштаб інформував, що Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська. У нічному зведенні Генштабу зазначалося, що ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську. Також повідомлялося, що 16 травня українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.

Також читайте: Українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17216) Харківщина (6054) бойові дії (3701) Сирський Олександр (588)


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Топ коментарі
+55
Как можно ставить командующим человека, у которого родители живут в стране-агрессоре? Я не утверждаю, что Сырский предатель, но он легко может стать объектом шантажа и провокации, доверия подчиненных ему не будет. А что если его родителей возьмут в заложники и начнут пытать, а ему в телеграм например скинут подобные видео? Родители какие бы ни были, все равно родители
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17.05.2024 12:11
+29
кар"єрист, лоялен, любить медальки, не конфліктен, керований, безініциативний.. Повністю влаштовує зермака і його помічника "шашлик"
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17.05.2024 12:27
+24
Сирський став заправським шпрехшталмейстером.
Копія чучела "верховного головнокомандувача".
Зелений цирк...
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17.05.2024 12:11
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Как можно ставить командующим человека, у которого родители живут в стране-агрессоре? Я не утверждаю, что Сырский предатель, но он легко может стать объектом шантажа и провокации, доверия подчиненных ему не будет. А что если его родителей возьмут в заложники и начнут пытать, а ему в телеграм например скинут подобные видео? Родители какие бы ни были, все равно родители
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17.05.2024 12:11 Відповісти
Так тому ж і поставили. Щоб не дуже сіпався. Оман рулить.
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17.05.2024 12:12 Відповісти
кар"єрист, лоялен, любить медальки, не конфліктен, керований, безініциативний.. Повністю влаштовує зермака і його помічника "шашлик"
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17.05.2024 12:27 Відповісти
в нього не тільки батьки в касапії, а й рідний брат там і навіть старший син від першого шлюбу....
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17.05.2024 12:50 Відповісти
Дядько заручник. Могли б відразу з генштабу мордора виписати собі головнокомандувача
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17.05.2024 16:22 Відповісти
На першому містс ,поставив би питаннє - як можно було усунути Залужного,коли тривають боєві дії з потужним ворогом?А потім оцінював би зроблену заміну президентом.На жаль - маємо те,що маємо.
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17.05.2024 12:55 Відповісти
"Регулярно доповідаюПрезиденту...." Він забув сказати---"моєму президенту"",як це робив раніше.
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17.05.2024 13:14 Відповісти
Мабуть йому хтось дорікнув, що не треба кожного разу підкреслювати, що той преЗЕдент - то його президент, а не українців.
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17.05.2024 14:13 Відповісти
Майн фюрер
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17.05.2024 23:14 Відповісти
Все набагато простіше... Сирський це ручний пудель Хомчака...
Хто такий Хомчак і на якій посаді його брат ув вс РФ ні для кого не секрет...
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17.05.2024 14:59 Відповісти
На якій?
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17.05.2024 16:25 Відповісти
да он по ходу и стал...
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17.05.2024 22:17 Відповісти
Сирський став заправським шпрехшталмейстером.
Копія чучела "верховного головнокомандувача".
Зелений цирк...
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17.05.2024 12:11 Відповісти
Куйня, Сирський впорається. Йому і резерви не потрібні для цього. Тож він після того як ЗЕлене ******* призначило його замість генерала Залужного заявив, шоб сподобатись віще зазначеному *******, шо йому не треба мобілізовувати 500 000.
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17.05.2024 12:12 Відповісти
Поки шось обнадіиливого мало
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17.05.2024 12:14 Відповісти
"Обнадійливим" було звільнення Залужного та 16 його генералів. А те, що зараз, то лише наслідки.
Але "мудрий наріт" все, як завжди, влаштовує і він мовчить, як риба об лід.
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17.05.2024 14:15 Відповісти
чекайте!
зе!брехло, тільки но нагундосило, що не більше 10 км.
і що снарядів завались, скирдувати нема куди.
сирський тебе звільнять, як що будеш перебрехувати свого зе!лідора.
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17.05.2024 12:15 Відповісти
Ну во первых читать надо научиться.зе говорил за продвижение вглубь.а расширился фронт в ширину от условного вовчанска до липенцов
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17.05.2024 12:39 Відповісти
тобто, вглибину на 10 км, в ширину на 70 км?
приблизно, від києва до білої церкви.
це, як?
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17.05.2024 12:45 Відповісти
глубина - это на сколько удалось врагу вторгнуться, а ширина фронта - это длина линии на которой идут бои
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17.05.2024 12:50 Відповісти
що, ще? продовжуй.
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17.05.2024 12:52 Відповісти
Я не знаю как еще объяснить понятней, ты не знаешь что такое длина, ширина, высота?
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17.05.2024 13:00 Відповісти
костян, ти так, навіть, на миску щєй не зробиш.
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17.05.2024 13:03 Відповісти
Це 700кв. км.
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17.05.2024 13:01 Відповісти
то в глибину10 км.

А Сирський говорить про периметр новий .
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17.05.2024 14:44 Відповісти
а зе!шмаркля каже про який? про старий?
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17.05.2024 14:45 Відповісти
А Зеленьський на сусідній гілці розпинається, що "все стабілізовано і снарядів вистачає".
І що дивно, в головах зебілів, ці дві новини співіснують. Із перевісом, що " новини Зеленьського кращі"
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17.05.2024 12:17 Відповісти
І це на тлі заяви що артснарядів для ЗСУ не бракує. Брехун на брехунові та брехуном поганяє. Зелені, ідіть вже, ідіть за кацапським крейсером!
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17.05.2024 12:19 Відповісти
Так у нас уся країна - країна брехні. Влада бреше народові, народ - владі. Брехня від усіх держ установ, на усіх рівнях. Тяжьолоє наслєдіє совкового рєжима.
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17.05.2024 12:52 Відповісти
А "народ" владі як саме бреше?
І коли це зе-влада почала народ "слухати"?
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17.05.2024 14:18 Відповісти
Сирський, ти - "генерал наступу" чи "капітан очевидність"?
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17.05.2024 12:24 Відповісти
Ніт, просто "насрано"
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17.05.2024 12:27 Відповісти
Та якого там "наступу"? Сирський - це генерал-провал. Саме для того і призначений єрмаком на посаду.
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17.05.2024 14:20 Відповісти
Генерал здачей, котловодець одним словом
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18.05.2024 01:35 Відповісти
Зеленський: Головне на сьогодні - нашими Силами оборони ситуація стабілізована… На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування - 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування - і не було.
Сирський: У зв'язку з ускладненням ситуації на сході України декілька днів поспіль працюю у частинах, які ведуть бойові дії на .

Вони один одного в очі бачать? Чи тексти Вові пишуть навмання?
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17.05.2024 12:27 Відповісти
ні, їм пишуть тексти різні спічрайтери. Що і призводить до таких протиріч
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17.05.2024 12:51 Відповісти
Прочвякал Тваражок і хряпнул рюмашку...
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17.05.2024 12:29 Відповісти
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17.05.2024 12:37 Відповісти
Це не наступ. Кацапи створять буферну зону 20-30 км и все. Сирський це добре розуміє.
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17.05.2024 12:38 Відповісти
Відправити Від Гоптівки (кордон) до Харкова 20 км. Це по околицям Харкова та б/зона? Забібісь!
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17.05.2024 13:02 Відповісти
20-30 км - це щоб Харків зі ствольної артилерії квадратами руйнувати. Ось тобі "і все".
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17.05.2024 14:07 Відповісти
Тобто: сирському подобається ідея створення на території України "санітарного кордону"???
Не спадало на думку, що це - дещо сумнівний спосіб виправдовування улюбленця єрмака?
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17.05.2024 14:25 Відповісти
зеленский судорожно пытается оттянук рейтинги Залужного на Сырского, а них...я не выходит и не выйдет!
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17.05.2024 12:41 Відповісти
Та да, сову на глобус.
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17.05.2024 13:00 Відповісти
Західні Партнери, так і попереджали, отого СРАТЬєха із його великорозумним оточенням…
Так і йде усе, з 2019 року…
Співпадіння…
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17.05.2024 12:43 Відповісти
Завдання генерала Сирського в найближчий час - це зменшити зону бойових дій знищивши ворога на ділянках де це можливо зробити легше всього!
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17.05.2024 12:44 Відповісти
А найефективнішим способом досягнення цього "завдання" є зменшення неокупованої території. Менше площа України - менша протяжність кордонів з рф.
Я правильно зрозумів?
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17.05.2024 14:28 Відповісти
Зменшення окупованої території!
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17.05.2024 15:03 Відповісти
Як там генерал Залужний себе почуває? Може вже відпочив та може повернутись? Бо цей алкаш нам навоює.
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17.05.2024 12:49 Відповісти
Просерский-Харьковский. Что дальше?
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17.05.2024 12:59 Відповісти
Доречі,погляд у нього,як ***** - рибний(
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17.05.2024 13:32 Відповісти
Московит звичайний угро-фінський.
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17.05.2024 14:29 Відповісти
А що ти зробив, аби рашисти отой фронт не розширили, а навпаки,- звузили? Мовчиш про це? З твоїм "воцарєнієм" на посаду головкома ЗСУ лише огрібають та відступають!
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17.05.2024 13:40 Відповісти
Піздюк... І хвата ж совісті. Кацап є кацап, навіть будучи головкомом ЗСУ.
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17.05.2024 13:44 Відповісти
Пошана Генералу Сирському ! Це велика удача України що в такий важкий момент саме він очолює військо . Щиро дякую пану Сирському за професійне керівництво військами .Бажаю перемоги всім нам.
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17.05.2024 13:47 Відповісти
???
На сарказм не тягне.
На адекватність - тим більше.
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17.05.2024 14:30 Відповісти
твій обсирський перемагає нажаль Україну і керує за вказівками Параші, йди сци в очі найвеличному брехуну
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17.05.2024 14:51 Відповісти
Як так? Зеля каже, що снарядів повно. І що резерви є та мобілізація не потрібна. І що все залито бетоном на -5 поверхів. То чому втрачаємо?

А знаєте ще що цікаво, математика. Воєнкомати "дають" прибризно по 10-20тис людей у місяць. Йде 52-й місяць війни...
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17.05.2024 14:00 Відповісти
Господа вы не правы, и не надо сидя на теплом диване писать гадости о командующем, и о русских,которые живут в нашей стране. Предателей полно среди этничных украинцев. Вам пример Оксана Марченко и ее супруг и Ани Лорак и Повалий писать можно долго. Поэтому голословно не обижайте граждан нашей страны. Потому, что можно докатиться до рассизма.
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17.05.2024 14:17 Відповісти
А якщо не голослівно, то сирський здав все, що мав захищати. І це починаючи ще з часів Порошенка. Щоправда за Порошенка він не був головкомом, тому й шкоди було менше.
І так. Національність тут вирішальної ролі не грає.
А от сім,я на параші - цілком ймовірно.
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17.05.2024 14:35 Відповісти
А что такоє "полно", мадам?
Чєтирє чілавека, із которих двє пєвічкі, ето "полно"?
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17.05.2024 14:44 Відповісти
Вчера у них на это сил не было. А сегодня появились.
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17.05.2024 14:28 Відповісти
А от куди поділися сили України - питання риторичне. 5 років царювання зе-зрадників не минули без наслідків.
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17.05.2024 14:37 Відповісти
А тебе ж, Ємєля, попереджали...
І що?
Знов "про..*****"? Каманди нєбила?
Чи навпаки, #всьопаплану?
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17.05.2024 14:41 Відповісти
Краще розкажіть як ви проспали такий масштабний наступ.
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17.05.2024 15:08 Відповісти
Новый главнокомандуюший идеално справляется с ролью которую ему подобрал бубосик- мальчик для битья...Ви видели что новость про очередное втраченое село разповидает именно сырский а не бубосик, который не при чėм...Я впевненный что всё ето месть и саботаж Залужного, который скрылся в Лондоне, в место того чтобы пополнить ряды бесстрашного батальона Монако, а про Романа Червинского вообще молчу...спрятался за гратами так што выследить в каком СИЗО содержиться невозможно...Всё в Украине идёт по плану...усиленными темпами идёт мобилизация под лозунгом садись в общественный транспорт получиш приз лопату, калаш и...бесплатную доставку в окопы с наказом тримайтесь если не хотите чтобы приехала комиссия разбираться почему сдали позиции ворогу который всего то перевышает несколько раз в живой силе, технике и снарядах... То что необорудовали себе укрепления сами и виноваты...надо было ночью сп**здить деревину, арматуру и бетон и тогда всё было бы гаразд...Чего чего, заикаетесь про какие то дроны? Вы что с дуба рухнули? Чем ето на кухнях занимаетесь, в место того чтобы собирать дроны? А бабла в бюджете на такие пустяки нет, потому что бабло идёт на забудову, выбудову, дороги и т.т и т.п. Но вы не падаийте духом, смотрите единый гавномарафон и скоро узнаете про украинский наступ...если не до Днипра, то может до Кривого рога?
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17.05.2024 15:28 Відповісти
Ми за контранаступ пройшли на 16 км, а кацапы на 70 км. Якось так
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17.05.2024 15:51 Відповісти
10 км на Харківщині, а на сході Доннечині десь так
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17.05.2024 16:44 Відповісти
Пропустили як спочатку на півдні. Звичайні еспешки не призначені і не здатні стримати ворожий наступ, лише підготовлені укріплення, мінування, професійні, злагоджені воєнізовані з'єднання з відповідною зброєю
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18.05.2024 01:57 Відповісти
Если орки на протяжении следующей недели и дальше будут растягивать фронт, то прямое наступление на Харьков, что называется "в лоб" очень даже возможно. Об этом заявили на недавнем брифинге в Пентагоне. Они наверное хотят распылить силы ЗСУ, а потом железным кулаком ударить сразу в двух местах: Харьков, Сумы.
Пока туда, сюда в Генштабе ЗСУ, организация, переброска,-уже будет поздно. В Харькове могут начаться уличные бои.
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17.05.2024 15:59 Відповісти
Десь так
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17.05.2024 16:45 Відповісти
Поки зільц фюрер буде дарувати ворогу ініціативу і підігруватиме йому на фронті все буде йти за ворожими планами
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18.05.2024 02:30 Відповісти
Головне щоб Бубочка з Дєрьмаком не почав керувати фронтом. Тоді була б точно катастрофа після того як обезброїли країну та довели до війни.
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17.05.2024 17:04 Відповісти
Пердопустили до керівництва!!!! Воно зараз просере все , що тільки можна буде....головне, що оманський віслюк прибрав конкурента. Але все буде з точністю навпаки...Залужний наш президент!!!!
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17.05.2024 17:10 Відповісти
Оман! Зливають Україну!
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17.05.2024 17:59 Відповісти
Как по мне так всё предельно понятно, фронт растягивают а где тонко там и рвётся, тонко в том смысле что в расположении должно быть к примеру 300 бойцов а находится 30, туда срочно перебрасывают солдат с другого направления тем самым ослабляя свою позицию, замкнутый круг, ещё надо учитывать что во время движения техника с военнослужащими более заметна.
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17.05.2024 18:37 Відповісти
Сирського треба гнати в шию.
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17.05.2024 19:41 Відповісти
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17.05.2024 20:07 Відповісти
Робоча мова ОП російська,тому їм Сирського легше зрозуміти...
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17.05.2024 20:37 Відповісти
Високоточна зброя, надана Сполученими Штатами, була глушена російськими засобами радіоелектронної боротьби, що стало причиною просування російських військових. https://www.yahoo.com/news/ukraine-war-exposed-serious-flaws-135616999.html
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17.05.2024 21:49 Відповісти
Когда на стадионе Зеля брякнул "Я ваш приговор", он обращался ко всем украинцам и теперь стало понятно, это была не шутка.
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17.05.2024 22:12 Відповісти
Це він адресував порошенку тільки щоб за нього проголосували, але вироком так і не став для колеги по цеху
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18.05.2024 02:35 Відповісти
Чому його речником не призначили,а командувачем?(Чому ніде нема думки щодо ситуації від Залужного?(
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18.05.2024 06:59 Відповісти
Схоже на те ,шо оманський договорняк ,таки має місце ,при чому, хтось рулить з далеку ...треть'їм зрозуміло, шо умовою було звільнити Залужного та всіх його генералів , а кремль забов'язався звільнити свій ген штаб, на чолі з шойгу...хтось керує цім процесом . 🤡 це ганьба в український історії ...але це сильний фсбешник у парі з дерьмаком ...таки да, українці: ви себе зробили самі, надра України поділять , між китаєм та московією, а де ми будемо покаже час
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18.05.2024 08:06 Відповісти
Одного не пойму , накуя было увольнять Залужного ? Больше не куй писал..
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20.05.2024 15:19 Відповісти
 
 