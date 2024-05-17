Ворог на Харківщині розширив зону активних бойових дій майже на 70 км. Основні зусилля зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захопленні Вовчанська, - Сирський

Російська армія намагається примусити ЗСУ залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву. Основні зусилля противника наразі зосереджені на напрямку Стрілеча-Липці та на захопленні Вовчанська на Харківщині, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй Facebook-сторінці головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"​​У зв’язку з ускладненням ситуації на сході України декілька днів поспіль працюю у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині. Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву", - йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захопленні Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил українських військ.

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"Із цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ противника "Сєвєр", до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Попереду будуть важкі бої й ворог до цього готується, зауважив Сирський.

"За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів, атаками у фланг і тил із різних напрямків", - наголосив він.

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Україна має максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії.

"Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота. Попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони", - йдеться в дописі.

Також Сирський об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку.

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"Регулярно доповідаю Президенту України про ситуацію та хід виконання зазначених завдань. Відчутно, що керівництво обласних військових адміністрацій надає максимальну допомогу командувачам та командирам частин у вирішенні всіх проблемних питань.

Харків‘яни та жителі Харківської області активно долучаються та допомагають Силам оборони усім, чим можуть. Дякую кожному і кожній із Сил оборони, харків’янам окремо та усім нашим громадянам загалом за відвагу та стійкість", - резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Вдень 15 травня Генштаб інформував, що Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська. У нічному зведенні Генштабу зазначалося, що ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську. Також повідомлялося, що 16 травня українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.

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