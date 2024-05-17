Йде бій у районі Стариці на Харківщині, у Вовчанську ситуація контрольована, - Генштаб

Сили оборони станом на 10.30 17 травня 2024 року стримують просування ворога в глибину української території, працюють над зривом ворожих планів щодо встановлення контролю над всією територією Донецької області та частиною Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, з початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають. Російські окупанти завдали чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет та чотири авіаційних удари, 35 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад 570 обстрілів позицій наших військ.

Також Генштаб нагадує, що у ніч на 17 травня 2024 року ворог атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська (рф).

Усі ворожі "Шахеди" збито у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

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Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.

"Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована. Тривають заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку тривають дві атаки противника на напрямках Крохмальне - Берестове та Коломийчиха -М’ясожарівка. Ситуація контрольована. Нашими військами ведуться штурмові дії з метою покращення тактичного положення в напрямку Синьківка-Вільшана.

На Сіверському напрямку відбулося пʼять бойових зіткнень. Силами оборони відбито одну атаку, чотири тривають на напрямках Соледар-Роздолівка, Берестове-Виїмка, Миколаївка-Роздолівка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

Обстановка на Сході

На Краматорському напрямку противник шість разів намагався прорвати оборону наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії на напрямках Берхівка-Калинівка; Бахмут-Кліщіївка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку триває шість атак противника на напрямках Очеретине-Новоолександрівка та Тоненьке- Уманське.

На Курахівському напрямку противник здійснив сім спроб прорвати оборону наших військ на напрямках Мар’їнка-Георгіївка, Славне-Новомихайлівка, Славне-Парасковіївка, Солодке-Водяне, Солодке-Костянтинівка. В ході боїв втрат позицій не допущено.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу покращити своє тактичне положення на напрямку Завітне Бажання-Старомайорське. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки на напрямку Олешківські Піски – Кринки, Козачі Лагері - Кринки. В ході боїв противник успіху не мав, втрат позицій не допущено, дані щодо втрат російських окупантів уточнюються.

Удари по ворогу

Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають окупантам відчутних втрат, нарощують ініціативу там, де це можливо. Вцілому, минулої доби, 16 травня, загальні втрати російських загарбників склали 1410 осіб. Також окупанти втратили 18 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одну РСЗВ, 2 засоби ППО, 2 літаки, один вертоліт, 45 БпЛА ОТР, 56 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Вдень 15 травня Генштаб інформував, що Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська. У нічному зведенні Генштабу зазначалося, що ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську. Також повідомлялося, що 16 травня українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.