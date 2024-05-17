Идет бой в районе Старицы на Харьковщине, в Волчанске ситуация контролируемая, - Генштаб

Силы обороны по состоянию на 10.30 17 мая 2024 года сдерживают продвижение врага в глубину украинской территории, работают над срывом вражеских планов по установлению контроля над всей территорией Донецкой области и частью Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, с начала суток произошло 60 боевых столкновений, 20 из которых еще продолжаются. Российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара с применением семи ракет и четыре авиационных удара, 35 ударов дронами-камикадзе, совершили более 570 обстрелов позиций наших войск.

Также Генштаб напоминает, что в ночь на 17 мая 2024 года враг атаковал 20 ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарска и Курска (рф).

Все вражеские "Шахеды" сбиты в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении продолжается одно боевое столкновение в районе населенного пункта Старица.

"Ситуация в населенном пункте Волчанск - контролируемая. Продолжаются меры по усилению наших оборонительных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Купянском направлении продолжаются две атаки противника на направлениях Крохмальное - Берестовое и Коломийчиха - Мясожаровка. Ситуация контролируемая. Нашими войсками ведутся штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в направлении Синьковка-Вильшана.

На Северском направлении произошло пять боевых столкновений. Силами обороны отбита одна атака, четыре продолжаются на направлениях Соледар-Раздоловка, Берестовое-Виимка, Николаевка-Раздоловка. В ходе оборонительных действий потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая.

Обстановка на Востоке

На Краматорском направлении противник шесть раз пытался прорвать оборону наших войск. Силами обороны две атаки отбиты. Продолжаются боевые действия на направлениях Берховка-Калиновка; Бахмут-Клещиевка. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении продолжается шесть атак противника на направлениях Очеретино-Новоалександровка и Тоненькое-Уманское.

На Кураховском направлении противник совершил семь попыток прорвать оборону наших войск на направлениях Марьинка-Георгиевка, Славное-Новомихайловка, Славное-Парасковиевка, Сладкое-Водяное, Сладкое-Константиновка. В ходе боев потерь позиций не допущено.

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Обстановка на Юге

На Времовском направлении противник совершил одну безуспешную попытку улучшить свое тактическое положение на направлении Завитне Бажання-Старомайорское. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки на направлении Олешковские Пески - Крынки, Казачьи Лагеря - Крынки. В ходе боев противник успеха не имел, потерь позиций не допущено, данные о потерях российских оккупантов уточняются.

Удары по врагу

Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и позиций, наносят оккупантам ощутимые потери, наращивают инициативу там, где это возможно. В целом, за прошедшие сутки, 16 мая, общие потери российских захватчиков составили 1410 человек. Также оккупанты потеряли 18 танков, 14 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, одну РСЗО, 2 средства ПВО, 2 самолета, один вертолет, 45 БпЛА ОТР, 56 автомобилей и 7 единиц специальной техники.

В общем, ситуация на фронте контролируемая Силами обороны.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

Днем 15 мая Генштаб информировал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. В ночной сводке Генштаба отмечалось, что ВСУ продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные меры в Волчанске. Также сообщалось, что 16 мая украинские воины провели контратакующие меры в районе Волчанска.